FCSB s-a impus la Arad cu UTA și pornește în play-out-ul din Superliga de fotbal din postura de lider

Meciul de pe stadionul din Arad a început echilibrat, gazdele ratând primele ocazii. FCSB a deschis scorul prin Lixandru (min. 11), cu un șut de la peste 25 de metri, care l-a surprins pe portarul Gorcea.

UTA a egalat rapid (min. 17), prin Abdallah, după o combinație cu Coman. Echipa bucureșteană a reacționat imediat, Cissotti marcând pentru 2-1 (min. 25).

Lixandru a reușit dubla, în minutul 33, ducând scorul la 3-1.

În urma unui duel dur, Odada a văzut direct cartonașul roșu, lăsând UTA în inferioritate numerică înainte de pauză.

În partea secundă, campioana a controlat jocul, cu Bîrligea marcând pentru 4-1, în minutul 62.

UTA a redus din diferență, prin Alomerovic (minutul 87), stabilind scorul final: 4-2 pentru FCSB.

După această rundă, FCSB ocupă poziția a 7-a, cu 46 de puncte, în timp ce UTA se află pe locul 9, cu 42 de puncte.

FCSB, care nu mai poate ajunge în play-off, și-a asigurat prima poziție la startul în play-out.