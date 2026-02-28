Prima pagină » Sport » Aproape de o surpriză. Universitatea Craiova a obținut o victorie chinuită în partida cu ultima clasată

Universitatea Craiova a obținut o victorie chinuită în partida cu ultima clasată, Metaloglobus București. Partida a făcut parte din etapa a 29-a a Superligii de fotbal. În urma victoriei, oltenii și-au consolidat prima poziție în clasament.
Meciul de fotbal dintre AFC Hermannstadt si Universitatea Craiova, din etapa a XX-a a Superligii, disputat pe stadionul Municipal din Sibiu, duminica, 14 decembrie 2025. In imagine: Stefan Baiaram. OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
28 feb. 2026, 17:09, Sport

Partida Univ.Craiova- Metaloglobus București s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1. Deși s-au întâlnit echipele de pe primul și de pe ultimul loc, partida a fost aproape de un final surpriză.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 3 prin reușita lui Florin Purece. Craiovenii au egalat în minutul 59 prin Adrian Rus. Un autogol în minutul 80 a adus victoria Craiovei.

În urma acestui rezultat, Univ. Craiova și-a consolidat prima poziție în clasament. Cu o singură etapă înainte de play-off-ul unde se vor înjumătăți punctele, oltenii au 59 de puncte, cu șapte în plus față de echipa de pe locul doi, Dinamo București. Metaloglobus este aproape de retrogradare. Bucureștenii au doar 11 puncte și speranțe din ce în ce mai mici de a se salva.

Tot sâmbătă se va desfășura partida Farul Constanța-CFR Cluj. Vineri s-au desfășurat primele două partide. U Cluj a învins Oțelul Galați, scor 4-0, iar FC Hermannstadt a trecut de FC Botoșani, scor 3-1.

