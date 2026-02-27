FC Hermannstadt învinge FC Botoșani și elimină echipa moldoveană din cursa pentru play-off în Superliga de fotbal

FC Hermannstadt, aflată pe loc retrogradabil, penultimul, a deschis scorul în minutul 17 prin Chorbadzhiyski. Reușita a venit după o centrare din corner deviată de Chițu cu călcâiul.

În minutul 32, echipa antrenată de Dorinel Munteanu s-a desprins la 2-0. Neguț a înscris din 3 metri, după o deviere norocoasă a mingii de pe bară.

Partea secundă a început cu Hermannstadt în atac. Aurelian Chițu a majorat diferența în minutul 50, marcând de la aproape 12 metri, după ce a depășit doi fundași adversi.

FC Botoșani a redus din diferență în minutul 59. Bordeianu a înscris cu un șut plasat de la marginea careului.

Până la final, nu s-a mai marcat, iar echipa sibiană a obținut al patrulea succes din campionat.

FC Hermannstadt rămâne pe locul 15, penultimul, cu 20 de puncte.

De partea cealaltă, echipa antrenată de Leo Grozavu a suferit a doua înfrângere consecutivă. Rămâne pe locul 8, cu 42 de puncte, și iese din cursa pentru play-off.

FC Botoșani, care a și condus clasamentul pentru o perioadă, în 2025, se află la patru puncte de ultima poziție de play-off, cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat.