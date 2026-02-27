UEFA a stabilit datele și orele partidelor din optimile de finală ale Ligii Campionilor

Primul meci din optimile Ligii Campionilor va fi Galatasaray – Liverpool, programat marți, 10 martie, de la ora 19:45, la Istanbul.
Seara următoare vor avea loc meciurile care țin capul de afiș al optimilor.
Meciul tur dintre Real Madrid și Manchester City va avea loc în Spania. Iar reeditarea finalei Cupei Mondiale a Cluburilor, dintre PSG și Chelsea, programează primul duel, la Paris.
Meciuri tur
Marți, 10 martie
Galatasaray – Liverpool, ora 19:45
Atalanta – Bayern Munchen, ora 22:00
Newcastle – Barcelona, ora 22:00
Atletico Madrid – Tottenham, ora 22:00
Miercuri, 11 martie
Bayer Leverkusen – Arsenal, ora 19:45
PSG – Chelsea, ora 22:00
Bodo/Glimt – Sporting Lisabona, ora 22:00
Real Madrid – Manchester City, ora 22:00
Meciuri retur
Marți, 17 martie
Sporting – Bodo/Glimt, ora 19:45
Manchester City – Real Madrid, ora 22:00
Chelsea – PSG, ora 22:00
Arsenal – Bayer Leverkusen, ora 22:00
Miercuri, 18 martie
Barcelona – Newcastle, ora 19:45
Tottenham – Atletico Madrid, ora 22:00
Liverpool – Galatasaray, ora 22:00
Bayern Munchen – Atalanta, ora 22:00