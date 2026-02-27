Prima pagină » Sport » UEFA a stabilit datele și orele partidelor din optimile de finală ale Ligii Campionilor

UEFA a stabilit datele și orele partidelor din optimile de finală ale Ligii Campionilor

UEFA a anunțat joi seară programul meciurilor din optimile de finală ale Ligii Campionilor, după ce, la prânz, s-au stabilit duelurile din respectiva fază a competiției.
UEFA a stabilit datele și orele partidelor din optimile de finală ale Ligii Campionilor
Petre Apostol
27 feb. 2026, 19:26, Sport

Primul meci din optimile Ligii Campionilor va fi Galatasaray – Liverpool, programat marți, 10 martie, de la ora 19:45, la Istanbul.

Seara următoare vor avea loc meciurile care țin capul de afiș al optimilor.

Meciul tur dintre Real Madrid și Manchester City va avea loc în Spania. Iar reeditarea finalei Cupei Mondiale a Cluburilor, dintre PSG și Chelsea, programează primul duel, la Paris.

Optimile de finală ale Ligii Campionilor – Program tur și retur

Meciuri tur

Marți, 10 martie

Galatasaray – Liverpool, ora 19:45

Atalanta – Bayern Munchen, ora 22:00

Newcastle – Barcelona, ora 22:00

Atletico Madrid – Tottenham, ora 22:00

Miercuri, 11 martie

Bayer Leverkusen – Arsenal, ora 19:45

PSG – Chelsea, ora 22:00

Bodo/Glimt – Sporting Lisabona, ora 22:00

Real Madrid – Manchester City, ora 22:00

Meciuri retur

Marți, 17 martie

Sporting – Bodo/Glimt, ora 19:45

Manchester City – Real Madrid, ora 22:00

Chelsea – PSG, ora 22:00

Arsenal – Bayer Leverkusen, ora 22:00

Miercuri, 18 martie

Barcelona – Newcastle, ora 19:45

Tottenham – Atletico Madrid, ora 22:00

Liverpool – Galatasaray, ora 22:00

Bayern Munchen – Atalanta, ora 22:00

Recomandarea video

EXCLUSIV Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu
G4Media
Care sunt rezervele globale de uraniu, în funcție de țară. Cine deține peste 50% din totalul lor
Gandul
A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie 2026! Lovitură în televiziune!
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Foștii primari ai Timișoarei, Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul caselor vândute pe Legea 112. Primele reacții ale foștilor edili
Libertatea
COVID-19 poate afecta creierul pe termen lung, chiar și în forme ușoare. Diferența majoră față de gripă
CSID
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor