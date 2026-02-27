Prima pagină » Sport » CSM București învinge SCM Râmnicu Vâlcea și revine pe primul loc în Liga Florilor la handbal feminin

CSM București s-a impus în deplasare, vineri seară, pe terenul echipei SCM Râmnicu Vâlcea, scor 31-29 (15-13), în ultimul meci al etapei a 16-a din Liga Florilor la handbal feminin, iar campioana României revine în fruntea clasamentului, devansând pentru un punct pe Gloria Bistrița.
sursă foto: CSM București
Petre Apostol
27 feb. 2026, 20:02, Sport

CSM București a condus și la cinci goluri diferență în prima jumătate a meciului, încheiată cu scorul de 15-13.

În partea secundă, gazdele au revenit, preluând conducerea în minutul 46.

CSM București s-a descurcat mai bine, însă, în momentele de final.

Omoregie, Mette Hansen și Maslova au condus echipa campioană spre victorie, după un parțial de 5-2, în ultimele 8 minute de joc.

Principalele marcatoare ale echipei campioane au fost Valeriia Maslova – 8 goluri, Elizabeth Omoregie – 6 goluri, Trine Ostergaard Jensen – 7 goluri

De partea cealaltă, pentru SCM Râmnicu Vâlcea Tuva Hove Ulsaker a fost cea mai bună marcatoare, cu 8 goluri.

Cu această victorie, a 15-a din campionat, CSM București revine pe primul loc în Liga Florilor, cu 31 de puncte.

SCM Râmnicu Vâlcea rămâne pe locul 4, cu 19 puncte.

