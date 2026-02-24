Prima pagină » Sport » CSM București, deținătoarea trofeului, învinge CSM Iași și avansează în sferturile Cupei României la handbal feminin

CSM București s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României la handbal feminin, după ce a învins marți formația divizionară secundă CSM Iași 2020, scor 35-24 (19-15), într-o partidă disputată la Centrul Sportiv Apollo.
sursă foto: CSM București
24 feb. 2026

CSM București, campioana națională și deținătoarea trofeului în Cupa României, a controlat jocul, evoluând în mare parte cu jucătoare române.

Formația pregătită de Bojana Popovic a avut o eficiență ofensivă de 73%. A marcat 35 de goluri din 48 de aruncări, dominând la toate capitolele.

Valeriia Maslova a fost principala marcatoare, cu 9 goluri din 11 aruncări, în doar 30 de minute jucate.

Maslova a fost urmată de Mihaela Mihai și Merel Freriks, fiecare cu câte 6 reușite.

Alexandra Szoke Dindiligan a încheiat partida cu procentaj maxim, 5 goluri din 5 aruncări.

De la CSM Iași, Anamaria Grigore a marcat de 6 ori, iar Ioana Hrenaru și Lavinia Florea au încheiat cu câte 3 goluri fiecare.

CSM Iași a avut un procentaj de 53% la finalizare (24/45) și a întâmpinat dificultăți în fața defensivei bucureștene și a portarului Daciana Hosu, care a contabilizat 10 intervenții.

CSM București a impresionat și pe faza de contraatac, cu 6 goluri din 6 aruncări, și a gestionat eficient momentele de superioritate numerică.

În sferturile de finală, CSM București va întâlni pe SCM Râmnicu Vâlcea.

