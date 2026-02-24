S-a stabilit programul în Final Four-ul din Cupa României la handbal masculin. Turneul este programat în aprilie

Conform tragerii la sorți, în semifinalele Cupei României se vor confrunta: Steaua Bucureşti – SCM Politehnica Timișoara și CS Minaur Baia Mare – Dinamo București.

Turneul Final 4 al Cupei României este programat în perioada 18-19 aprilie. Gazda urmează să fie stabilită în perioada următoare, în funcţie de ofertele depuse de echipe.

Dinamo București este deținătoarea Cupei României. Echipa dinamovistă, care a câștigat și titlul național, și-a adjudecat, în 2025, al nouălea trofeu din istorie în Cupa României. În finală a învins pe AHC Potaissa Turda, scor 39-27.

Dintre echipele calificate la Final Four, trei sunt din Liga Națională – Dinamo, Minaur și Poli Timișoara, în vreme ce Steaua București evoluează în liga secundă.

Tot marți, la sediul FRH, au fost stabilite și confruntările din sferturile de finală ale Cupa României feminin, chiar dacă în optimile competiţiei mai sunt de disputat trei partide.

Conform tragerii la sorţi, în sferturi se vor întâlni:

Gloria Bistrița – CSM Corona Brașov

Știința Bacău / Rapid București – SCMU Craiova

CSM Iași / CSM București – SCM Râmnicu Vâlcea

CSM Târgu Jiu / CS Minaur Baia Mare – CSM Galați

Deținătoarea trofeului este CSM București, echipă care a câștigat și titlul național.

Pentru echipa din Capitală a reprezentat al optulea trofeu adjudecat din istorie în Cupa României, după o finală câștigată cu Gloria Bistrița, scor 34-30.