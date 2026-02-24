Prima pagină » Sport » Naționala de handbal masculin U20 și-a aflat adversarele pentru Campionatul European, găzduit de România

Naționala de handbal masculin U20 și-a aflat adversarele pentru Campionatul European, găzduit de România

Federația Europeană de Handbal a stabilit marți, în urma unei trageri la sorți, grupele turneului final al Campionatului European masculin U20, care va fi găzduit de România, în luna iulie.
Naționala de handbal masculin U20 și-a aflat adversarele pentru Campionatul European, găzduit de România
Petre Apostol
24 feb. 2026, 16:47, Sport

România va găzdui turneul final al Campionatului European de handbal masculin U20, programat în perioada 8-19 iulie. Conform tragerii la sorți efectuate la sediul forului continental, de la Viena (Austria), tricolorii au fost repartizați în grupa E, alături de Suedia, Israel și Bosnia și Herțegovina.

Turneul final cuprinde șase grupe a câte patru echipe fiecare.

Componența completă a grupelor a Campionatului European U20 este următoarea:

Grupa A: Germania, Portugalia, Franța, Grecia

Grupa B: Serbia, Elveția, Insulele Feroe, Turcia

Grupa C: Islanda, Spania, Austria, Letonia

Grupa D: Danemarca, Norvegia, Croația, Macedonia de Nord

Grupa E: Suedia, România, Israel, Bosnia Herțegovina

Grupa F: Ungaria, Slovenia, Cehia, Polonia

Naționala U18 joacă în Macedonia de Nord

Tot marți, s-au stabilit grupele și pentru competiția europeană de la categoria U18 la handbal masculin.

Echipa națională a României evoluează în eșalonul secund, care va fi găzduit de Macedonia de Nord, în perioada 3-9 august.

Conform tragerii la sorți de marți, România va evolua în grupa A, alături de Letonia, Lituania și Ucraina.

Grupa B este formată din Grecia, Țările de Jos, Luxemburg și Estonia.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
Gandul
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
Libertatea
6 semne ale zodiacului chinezesc atrag noroc și succes financiar pe 24 februarie 2026
CSID
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor