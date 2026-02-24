Naționala de handbal masculin U20 și-a aflat adversarele pentru Campionatul European, găzduit de România

România va găzdui turneul final al Campionatului European de handbal masculin U20, programat în perioada 8-19 iulie. Conform tragerii la sorți efectuate la sediul forului continental, de la Viena (Austria), tricolorii au fost repartizați în grupa E, alături de Suedia, Israel și Bosnia și Herțegovina.

Turneul final cuprinde șase grupe a câte patru echipe fiecare.

Componența completă a grupelor a Campionatului European U20 este următoarea:

Grupa A: Germania, Portugalia, Franța, Grecia

Grupa B: Serbia, Elveția, Insulele Feroe, Turcia

Grupa C: Islanda, Spania, Austria, Letonia

Grupa D: Danemarca, Norvegia, Croația, Macedonia de Nord

Grupa E: Suedia, România, Israel, Bosnia Herțegovina

Grupa F: Ungaria, Slovenia, Cehia, Polonia

Naționala U18 joacă în Macedonia de Nord

Tot marți, s-au stabilit grupele și pentru competiția europeană de la categoria U18 la handbal masculin.

Echipa națională a României evoluează în eșalonul secund, care va fi găzduit de Macedonia de Nord, în perioada 3-9 august.

Conform tragerii la sorți de marți, România va evolua în grupa A, alături de Letonia, Lituania și Ucraina.

Grupa B este formată din Grecia, Țările de Jos, Luxemburg și Estonia.