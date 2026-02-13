Prima pagină » Sport » România și-a aflat programul din Liga Națiunilor. Când vor juca „tricolorii” cu Polonia, Suedia și Bosnia

Federația Română de Fotbal a anunțat programul meciurilor echipei naționale a României din Liga Națiunilor.
România și-a aflat programul din Liga Națiunilor. Când vor juca „tricolorii” cu Polonia, Suedia și Bosnia
Iulian Moşneagu
13 feb. 2026, 11:25, Sport

Tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor a avut loc joi seara, iar România a fost repartizată într-o grupă cu Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia.

Competiția va debuta în luna septembrie și va bifa o premieră. Începând din acest an, echipele naționale masculine nu vor mai avea trei ferestre de meciuri internaționale în toamnă, ci doar două, conform FRF.

Primele patru partide se joacă între 24 septembrie și 6 octombrie, iar ultimele două etape au loc în noiembrie.

Programul României

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina; Suedia – ROMÂNIA

  • Luni, 28 septembrie: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina; Suedia – Polonia

  • Vineri, 2 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Suedia; Polonia – ROMÂNIA

  • Luni, 5 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Polonia; ROMÂNIA – Suedia

  • Sâmbătă, 14 noiembrie: ROMÂNIA – Polonia; Suedia – Bosnia-Herțegovina

  • Marți, 17 noiembrie: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA; Polonia – Suedia

Grupele Ligii Națiunilor

Liga A

Grupa A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia
Grupa A2: Germania, Țările de Jos, Serbia, Grecia
Grupa A3: Spania, Croația, Anglia, Cehia
Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor

Liga B

Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord
Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord
Grupa B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo
Grupa B4: Polonia, Bosnia-Herțegovina, ROMÂNIA, Suedia

Liga C

Grupa C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino
Grupa C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar
Grupa C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova
Grupa C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg/Malta

LIGA D

Grupa D1: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Andorra
Grupa D2: Lituania, Azerbaidjan, Liechtenstein

