ProSport: Lovitură pe piața transferurilor – Unul dintre pariurile Naționalei de fotbal a României, cumpărat de o echipă din Ungaria

În timp ce staff-ul naționalei României monitorizează atent toate soluțiile pentru pregătirea barajului de Mondial cu Turcia programat în martie, o veste fulgerătoare influențează direct strategia. Maghiarii au cumpărat cu 1,3 milioane euro speranța naționalei României, într-o „operațiune” ale cărei detalii îți sunt oferite în exclusivitate de ProSport!

Este vorba de unul din mijlocașii ofensivi monitorizați atent de selecționerul României, care a fost inclusiv pe lista lărgită publicată oficial de staff-ul tricolor la ultimele acțiuni și pe teren în toate cele trei meciuri ale României U21 la EURO de vara trecută. Un stranier cu potențial care, la 23 de ani, este protagonistul unei mutări spectaculoase!

Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de ProSport, mijlocașul Marius Corbu de la APOEL Nicosia s-a înțeles cu cel mai important club din Ungaria, Ferencvaros Budapesta, și se va transfera în următoarele ore pentru 1,3 milioane euro.

Originar din comuna Cădărești, jud. Bacău, Marius Corbu și-a făcut junioratul la Csikszereda Miercurea Ciuc, a apucat să debuteze pentru formația lor de seniori iar în 2020 a semnat cu Puskas Akademia din Ungaria unde a evoluat până în 2024, cu două scurte perioade de împrumut la Csakvar, tot în fotbalul maghiar. În vara lui 2024 a semnat cu APOEL Nicosia din Cipru, cu care avea să câștige Supercupa.

Fost internațional de juniori tricolor, Corbu a devenit ulterior unul din oamenii de bază ai României U21. A strâns nu mai puțin de 21 de meciuri la reprezentativa de tineret, fiind pe teren inclusiv la toate cele trei meciuri disputate de echipa antrenată de Daniel Pancu la EURO de vara trecută, contra Spaniei, Italiei și Slovaciei.

Mai mult decât atât, încă de la prima acțiune în mandatul său, actualul selecționer al naționalei de seniori a României l-a nominalizat public pe Marius Corbu pe lista jucătorilor cu care vizează să reconfigureze naționala României. Cu ocazia partidelor cu Kosovo și Lituania de toamna trecută, din Liga Națiunilor, Marius Corbu a fost fixat alături de Răzvan Sava, Louis Munteanu și Constantin Grameni în lotul lărgit al naționalei României!

Din informațiile noastre, Marius Corbu e deja la Budapesta și urmează să semneze actele, o formalitate doar în ecuația transferului. Acum patru ani, ProSport dezvăluia în exclusivitate aici că fotbalistul era dorit de Universitatea Craiova, dar ulterior cariera lui a căpătat altă traiectorie. Iar azi, mutarea lui de la APOEL Nicosia la Ferencvaros, prin care maghiarii au cumpărat cu 1,3 milioane euro speranța României, are impact important asupra planurilor naționalei noastre pentru barajul de Mondial cu Turcia.

În condițiile în care Nicolae Stanciu s-a transferat în China, la Dalian Yingbo, mutare dezvăluită aici de ProSport, iar campionatul de acolo va începe abia în prima săptămână din luna martie, pe fondul formei slabe a lui Darius Olaru, a accidentării lui Florin Tănase, dar și a formei oscilante a lui Vlad Dragomir, selecționerul României ar putea conta pentru lotul de 23 dedicat barajului de Mondial pe Marius Corbu.

Ferencvaros e pe locul 3 în campionatul maghiar, la patru puncte distanță de liderul Gyor unde joacă Paul Anton, Deian Boldor, Claudiu Bumba și Ștefan Vlădoiu. Iar în week-end, Gyor a învins cu 3-1 în deplasare pe Ferencvaros!

Granzii maghiari stau însă mai bine în Europa League, unde ocupă locul 7 în grupa unică, având șanse considerabile să se califice direct în optimile de finală. Joacă joi cu Nottingham Forest, ultimul meci din această fază a competiției.