Confruntări între suporterii echipelor Celta Vigo și Olympique Lyon

Ciocniri între suporterii Celta Vigo și Olympique Lyon au avut loc în noaptea de miercuri spre joi, cu câteva ore înainte de meciul dintre cele două formații din Liga Europa.
Cosmin Pirv
12 mart. 2026, 17:04, Sport

„A avut loc o încăierare între două grupuri de suporteri”, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a poliției, precizând că mai multe persoane au fost „rănite” ușor, scrie Le Figaro.

Sursa citată nu a spus numărul exact al victimelor, dar a precizat că este vorba în principal „de mici tăieturi”.

Incidentul a avut loc cu puțin înainte de miezul nopții, când un grup a fost atacat într-un bar.

„Au spart geamurile și au aruncat cu artificii în interior… Am simțit frică, panică. Pagubele sunt în principal materiale”, a povestit responsabilul barului, citat de presa locală din Vigo.

Într-un comunicat publicat joi, Celta Vigo „condamnă ferm orice tip de act violent, precum cel care a avut loc aseară pe o stradă din centrul orașului împotriva suporterilor Olympique Lyonnais”.

Celta Vigo și Olympique Lyon se vor înfrunta joi seara în cadrul optimilor de finală ale Ligii Europa.

