Confruntări între suporterii echipelor Celta Vigo și Olympique Lyon

„A avut loc o încăierare între două grupuri de suporteri”, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a poliției, precizând că mai multe persoane au fost „rănite” ușor, scrie Le Figaro.

Sursa citată nu a spus numărul exact al victimelor, dar a precizat că este vorba în principal „de mici tăieturi”.

Incidentul a avut loc cu puțin înainte de miezul nopții, când un grup a fost atacat într-un bar.

„Au spart geamurile și au aruncat cu artificii în interior… Am simțit frică, panică. Pagubele sunt în principal materiale”, a povestit responsabilul barului, citat de presa locală din Vigo.

Într-un comunicat publicat joi, Celta Vigo „condamnă ferm orice tip de act violent, precum cel care a avut loc aseară pe o stradă din centrul orașului împotriva suporterilor Olympique Lyonnais”.

Celta Vigo și Olympique Lyon se vor înfrunta joi seara în cadrul optimilor de finală ale Ligii Europa.