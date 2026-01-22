Lyon a învins-o pe Young Boys și s-a calificat în optimile de finală Europa League

Olympique Lyon rămâne liderul grupei. Echipa din Lyon a deplasat la Berna pentru a înfrunta Young Boys în etapa a 7-a a Europa League. Cu această victorie, Lyon are asigurat un loc în optimile de finală, potrivit Le Figaro.

Cu șase victorii în șapte meciuri, Lyon rămâne pe primul loc în faza Ligii și conduce la golaveraj față de Midtjylland și Aston Villa, care au câștigat și ele joi seara.

Deja asigurați înainte de meci că vor participa măcar la play-off, aceștia profită și de rezultatele adversarilor direcți pentru a se califica în optimile de finală înainte chiar de a o găzdui pe PAOK Salonic joia viitoare.

După ce s-au chinuit mult timp cu realismul, au fost nevoiți să aștepte prelungirile din prima repriză pentru a profita de o pierdere a posesiei de către Virginius, cu o centrare a lui Sulc respinsă de Keller, apoi o combinație frumoasă de croșeu și șut cu stângul al lui Maitland-Niles (45+1).

La fel ca înfrângerea lui Lille în fața lui Young Boys în decembrie (1-0), meciul nu a fost transmis în Franța din cauza prezenței pe tricoul bernezilor a unui sponsor a cărui publicitate este interzisă de legislația franceză.