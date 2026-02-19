Rezultate Europa League & Conference League: victorii în deplasare și dueluri deschise după meciurile de joi seară

Fenerbahçe – Nottingham Forest 0-3
Celtic – Stuttgart 1-4
Lille – Crvena Zvezda 0-1
Panathinaikos – Viktoria Plzeň 2-2
Brann – Bologna 0-1
GNK Dinamo – Genk 1-3
PAOK – Celta 1-2
Ludogorets – Ferencváros 2-1
(Echipe deja calificate direct în optimi: Aston Villa, Braga, Freiburg, Lyon, Midtjylland, Porto, Real Betis, Roma.)
Noah – AZ Alkmaar 1-0
Jagiellonia – Fiorentina 0-3
Zrinjski – Crystal Palace 1-1
Shkëndija – Samsunspor 0-1
Drita – Celje 2-3
KuPS Kuopio – Lech Poznań 0-2
Sigma Olomouc – Lausanne-Sport 1-1
Omonoia – Rijeka 0-1
(Echipe deja calificate direct în optimi: AEK Athens, AEK Larnaca, Mainz, Raków, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Sparta Praha, Strasbourg.)
Retururile play-off-ului sunt programate joi, 26 februarie, iar tragerea la sorți pentru optimile de finală (plus sferturi și semifinale) are loc vineri, 27 februarie, la UEFA.