Rezultate Europa League & Conference League: victorii în deplasare și dueluri deschise după meciurile de joi seară

Meciurile de joi seară (19 februarie), din prima manșă a play-off-ului pentru optimile de finală în Europa League și Conference League, au adus mai multe victorii în deplasare și câteva dueluri rămase complet deschise înaintea retururilor.
Sursa foto: Mediafax Foto/AP/Giannis Papanikos
Gabriel Negreanu
20 feb. 2026, 01:47, Sport

Europa League – rezultate (tur)

Fenerbahçe – Nottingham Forest 0-3

Celtic – Stuttgart 1-4

Lille – Crvena Zvezda 0-1

Panathinaikos – Viktoria Plzeň 2-2

Brann – Bologna 0-1

GNK Dinamo – Genk 1-3

PAOK – Celta 1-2

Ludogorets – Ferencváros 2-1

(Echipe deja calificate direct în optimi: Aston Villa, Braga, Freiburg, Lyon, Midtjylland, Porto, Real Betis, Roma.)

Conference League – rezultate (tur)

Noah – AZ Alkmaar 1-0

Jagiellonia – Fiorentina 0-3

Zrinjski – Crystal Palace 1-1

Shkëndija – Samsunspor 0-1

Drita – Celje 2-3

KuPS Kuopio – Lech Poznań 0-2

Sigma Olomouc – Lausanne-Sport 1-1

Omonoia – Rijeka 0-1

(Echipe deja calificate direct în optimi: AEK Athens, AEK Larnaca, Mainz, Raków, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Sparta Praha, Strasbourg.)

Retururile play-off-ului sunt programate joi, 26 februarie, iar tragerea la sorți pentru optimile de finală (plus sferturi și semifinale) are loc vineri, 27 februarie, la UEFA.

