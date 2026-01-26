EY România primește certificarea Top Employers pentru al cincilea an consecutiv

Programul Top Employers Institute certifică organizațiile pe baza participării și rezultatelor sondajului lor de cele mai bune practici în resurse umane. Acest sondaj acoperă șase domenii de resurse umane, constând din 20 de subiecte, inclusiv Strategia de resurse umane, Mediul de lucru, Atragerea talentelor, Învățarea, Diversitatea, Echitatea și Incluziunea, Wellbeing și altele.

Irina Mînzală, Director Resurse Umane, EY România: „Certificarea EY România ca Top Employer pentru al cincilea an consecutiv reconfirmă promisiunea noastră de a crea un mediu în care oamenii pot crește, învăța și își pot modela viitorul cu încredere.

În 2025, peste 300 de noi colegi ni s-au alăturat, iar 96% au descris experiența de recrutare ca fiind excepțională – un rezultat care confirmă calitatea proceselor noastre, atenția acordată fiecarui candidat și responsabilitatea pe care ne-o asumăm atunci când cineva alege să își înceapă sau să își continue cariera la EY.

