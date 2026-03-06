Laurențiu Bălașa și Marius Iordache, Bible Chat, sunt Antreprenorii anului 2025 în România

Bible Chat a creat primul companion AI din lume specializat în Scriptură, care ajută utilizatorii să interacționeze cu mesajele divine prin conversație, rugăciune și reflecție zilnică. Aplicația a ajuns la milioane de oameni din întreaga lume, oferind devoțiuni personalizate, studii biblice și îndrumare spirituală, făcând credința accesibilă și profund personală.

În cadrul galei ediției aniversare a EY Entrepreneur Of The Year România™, Sorina Vlăsceanu și Mihai Vinaga, Veridion, au primit titlul EY Emerging Entrepreneurs Of The Year România 2025, iar premiul de excelență acordat unei afaceri de familie de succes, premiul EY Family Business România 2025, i-a revenit lui Mihai Emilian Sofian, care conduce RematHolding.

Veridion oferă date de afaceri bazate pe inteligență artificială, pe care companiile le folosesc pentru a înțelege mai bine piața, pentru achiziții și pentru evaluarea riscurilor în domeniul asigurărilor. Compania colectează și îmbunătățește informațiile despre peste 140 de milioane de firme, utilizând tehnologii avansate de învățare automată pentru a analiza și organiza datele despre aceste companii, inclusiv numele, locațiile și tipurile de activitate.

