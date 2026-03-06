Peste 100 de expozanți din patru țări și mii de vizitatori sunt așteptați la Târgul Apicol Internațional de Primăvară de la Ghiroda, un eveniment care transformă, pentru două zile, comuna timișeană în capitala mierii și a iubitorilor de albine

Asociația Visit Timiș va fi prezentă cu un stand infoturistic, unde vizitatorii vor putea afla informații despre atracțiile și itinerariile turistice din județul Timiș, precum și despre proiectele de promovare a regiunii ca destinație gastronomică europeană.