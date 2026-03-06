Peste 100 de expozanți din patru țări și mii de vizitatori sunt așteptați la Târgul Apicol Internațional de Primăvară de la Ghiroda, un eveniment care transformă, pentru două zile, comuna timișeană în capitala mierii și a iubitorilor de albine

În perioada 7–8 martie 2026, comuna Ghiroda, județul Timiș, găzduiește ediția a XV-a a Târgului Apicol Internațional de Primăvară, un eveniment de referință pentru apicultori, producători și iubitori ai produselor apicole. Manifestarea va avea loc în zona Căminului Cultural Ghiroda și va reuni peste 100 de expozanți din România, Serbia, Croația și Ungaria.
Evenimentul face parte din seria de acțiuni care promovează candidatura Banatului la titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028, un proiect inițiat de Consiliul Județean Timiș și implementat de Visit Timiș, alături de partenerii din consorțiu: IGCAT, HORETIM, Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, Produs în Banat, GAL Colinele Recaș, Asociația My Banat, Degustaria, CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice & Solidare, The Village și Asociația GIDE.
Târgul este organizat de Primăria Comunei Ghiroda și Asociația Crescătorilor de Albine din România, în colaborare cu Asociația Crescătorilor de Albine din Timișoara.
