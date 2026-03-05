Prima pagină » Comunicate » Județul Timiș a fost promovat zilele acestea (3-5 martie 2026) la cel mai mare târg de turism din lume, cu sute de mii de vizitatori și mii de expozanți internaționali – ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse)

Participarea a fost realizată prin standul oficial al Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, (MEDAT), unde Visit Timiș a promovat oferta turistică integrată a județului. Publicul internațional a avut ocazia să descopere diversitatea experiențelor turistice din Timiș, de la patrimoniul cultural și experiențele urbane, până la turismul rural, natura autentică și bogata tradiție gastronomică a Banatului.
Județul Timiș a fost promovat zilele acestea (3-5 martie 2026) la cel mai mare târg de turism din lume, cu sute de mii de vizitatori și mii de expozanți internaționali - ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse)
05 mart. 2026, 18:22, Comunicate

Proiectul este inițiat de Consiliul Județean Timiș și implementat de Visit Timiș, alături de IGCAT, HORETIM, Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, Produs în Banat, GAL Colinele Recaș, Asociația My Banat, Degustaria, CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice & Solidare, The Village și Asociația GIDE.

Gastronomia bănățeană, ambasador al regiunii

Componenta culinară la ITB Berlin a fost susținută de Visit Timiș și Asociația HORETIM, aceasta din urmă organizând o degustare de produse tradiționale reprezentative pentru regiune,  reunite sub conceptul „Bunătăți din Șpaisul Bănățean”.

Vizitatorii au avut ocazia să descopere gusturile autentice ale Banatului prin produse oferite de:

  • Timișoreana, prin Ursus Breweries
  • Cramele Recaș
  • Crama Aramic
  • Crama Petrovaselo
  • Nora Carmangerie
  • Brutăria Moară Maria
  • Ferma Țolea
  • Casa del Sole

În prima zi a târgului, delegația timișeană a participat la deschiderea oficială și la întâlniri de lucru, în prezența domnului Laurențiu Viorel Gidei, secretar de stat în cadrul ministerului.

În același timp, la standul României a fost prezentă și regiunea Dobrogea, care este la rândul său, candidată pentru titlul de Regiune Gastronomică Europeană în 2029.

Citeşte comunicatul integral AICI

 

