Cât din cheltuielile de apărare prin SAFE rămân în România?

Programele majore de modernizare a apărării României se desfășoară pe fondul unei dezbateri naționale tot mai intense privind câtă valoare economică din contractele finanțate prin instrumentul Uniunii Europene Security Action for Europe (SAFE) va rămâne, în final, în economia națională.
Mediafax
05 mart. 2026, 18:08, Comunicate

La o conferință organizată săptămâna trecută de Banca Națională a României (BNR) in parteneriat cu PATROMIL, mai mulți participanți au exprimat îngrijorări privind impactul economic intern al contractelor de apărare realizate prin SAFE.

„Știm ce cumpărăm”, a declarat președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, Nicoleta Pauliuc. „Ceea ce nu știm este câți bani din aceste contracte rămân efectiv în România, nu ca promisiune, ci ca angajament contractual măsurabil. Din fiecare euro contractat, câți cenți ajung într-o fabrică românească, la un inginer român, la un furnizor român? Puneți cifrele pe masă, câte locuri de muncă înalt calificate generează fiecare contract? Cât din valoare trece prin furnizori români?”

