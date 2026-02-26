Pîslaru: Trei regiuni din România, eligibile pentru 20 de miliarde de euro prin mecanismul EastInvest

Programul face parte din noul mecanism european dedicat țărilor aflate la frontiera afectată de conflictul din Ucraina, cu un buget total de 20 de miliarde de euro.

„În primul rând trebuie să știm că inițial România nu era prinsă în această facilitate, era dedicată Finlandei, Poloniei și țărilor baltice”, a declarat Pîslaru, joi, la Antena 3 CNN.

Potrivit acestuia, autoritățile române au solicitat extinderea mecanismului.

„România s-a mobilizat la nivelul MIPE, finanțe, reprezentanța permanentă și am explicat că e nevoie de unitatea Flancului Estic, frontierelor estice și, iată, astăzi am avut o abordare unitară în care nu doar că au fost incluse granițele cu Rusia, Belarus și Ucraina, dar și banii din Marea Neagră. Și astăzi am subliniat și acest aspect în cadrul competenței de nivel înalt”, a spus ministrul.

Investițiile, „o combinație de instrumente financiare cu granturi”

El a arătat că trei regiuni din România vor fi eligibile pentru investiții printr-o combinație de instrumente financiare și granturi din fondurile de coeziune deja disponibile.

„Concret, trei regiuni din România, deci trei, nu două – nord-vest, nord-est și sud-est – vor fi eligibile pentru investiții care vor fi cu o combinație de instrumente financiare cu granturi din poziția de coeziune, deci din banii pe care noi îi avem deja disponibili, dar care se vor multiplica prin acest program Invest pe care îl avem”, a afirmat Pîslaru.

Fondurile vor putea fi utilizate pentru susținerea IMM-urilor, antreprenoriat, agricultură, transporturi și proiecte de conectivitate, iar programul se va derula pe o perioadă de doi ani.

Finanțările posibile

„Vom putea finanța investiții, vom putea finanța IMM-urile, antreprenoriat, dar și proiecte în zonă, cum ar fi agricultură, transporturi, lucruri care țin de conectivitate. Deci avem o plajă largă potențială de investiții și programul este pentru următorii doi ani de zile. Ceea ce este absolut perfect, pentru că noi tocmai avem acum în derulare proiectul Bridge cu Banca Mondială, pe care l-am finanțat cu 25 de milioane de euro, care se uită exact la cum se pregătim pentru reconstrucția Ucrainei și care ar fi proiectele critice pentru cele trei regiuni”, a mai declarat ministrul.