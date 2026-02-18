Ministrul Pîslaru, despre cei 231 de milioane de euro: „Nu vă pot răspunde dacă recuperăm banii”

Întrebat dacă va transmite Comisiei Europene decizia privind tăierea pensiilor speciale, ministrul a confirmat că va informa oficial autoritățile europene.

A precizat că dovada formală va fi transmisă după promulgarea legii de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial.

„În sfârșit, putem să punem și noi pe masă dovada în deprimirea reformei așa cum era ea asumată”, a spus ministrul.

Referitor la șansele de a recupera cei 231 de milioane de euro blocați de Comisia Europeană, Pîslaru a fost prudent. A recunoscut că România a depășit cu peste două luni termenul limită din 28 noiembrie.

Pîslaru: Voi depune toate eforturile diplomatice

„Voi depune toate eforturile diplomatice, formale și informale, pentru a demonstra că reforma a fost îndeplinită”, a spus ministrul. A adăugat însă că nu poate garanta recuperarea sumei.

Solicitat să precizeze dacă există garanții din partea oficialilor europeni că forma actuală a legii îndeplinește standardele asumate prin PNRR, ministrul a clarificat că, informal, Comisia Europeană a fost de acord cu textul propus de guvern.

„Este strict o problemă de termen”, a subliniat Pîslaru.

Cu toate acestea, ministrul a avertizat că depășirea termenului nu este o chestiune minoră. Pîslaru a menționat că în cazul altor state aflate în situații similare, Comisia Europeană a aplicat penalizări.

„Trebuie să demonstrăm că situația României este una particulară”, a conchis Pîslaru.

Sursa video: Digi 24