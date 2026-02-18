Ministrul Justiției, după decizia CCR: Aveam mare nevoie să existe o finalitate a acestei proceduri

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, miercuri, la Digi24, după decizia CCR privind legea pensiilor magistraților, că hotărârea instanței constituționale aduce „o finalitate” unei proceduri care „a implicat practic toate componentele statului român” și a generat emoții puternice în societate.

„Aveam mare nevoie să existe o finalitate a acestei proceduri care a implicat practic toate componentele statului român și în egală măsură a trezit și foarte multe emoții în societatea noastră. (…) E foarte bine că avem o finalitate, e foarte bine că avem acum o certitudine în ceea ce privește perspectivele de statut pentru una dintre cele mai importante profesii din România”, a afirmat Radu Marinescu la Digi24.

Întrebat dacă există riscul ca un număr semnificativ de magistrați să părăsească sistemul în urma deciziei CCR și a noii perspective legislative, ministrul a admis că există îngrijorări, dar a transmis un mesaj de stabilitate și apel la responsabilitate.

„Există îngrijorări. Mesajul meu către magistrați este acela că până la urmă, înfăptuirea actului de justiție este chiar mai mult decât o profesie, este un veritabil apostolat. Acești oameni au intrat în profesia lor pentru a face dreptate, pentru a lupta cu inechitățile. (…) Îi rog să rămână devotați crezului inițial, care i-a animat pentru a intra în această profesie, să rămână în continuare în profesie, aducând experiența deosebită a vârstei. (…) Au toate motivele să rămână în sistem, să contribuie, să facă eforturi în continuare, pentru ca activitatea din justiție să fie mai bună. (…) S-a încheiat o dispută constituțională”, a precizat ministrul Justiției.

Sunt așteptate contestații din partea magistraților?

Radu Marinescu a fost întrebat și dacă se așteaptă la un val de contestații din partea magistraților în legătură cu această decizie. Ministrul a subliniat că utilizarea instrumentelor legale este firească într-un stat de drept, atât timp cât acestea sunt exercitate cu bună-credință.

„Utilizarea cu bună credința unor instrumente legale într-un context colectiv, cum a fost acum prin Înalta Curte de Casație și Justiție reprezentând magistratura, sau în ipoteze individuale de procese, cu sesizări către cereri de întrebări preliminare, sau sesizări CCR, toate astea fac parte din un mecanism firesc care, atâta timp cât funcționează cu bună credință, este exercitat cu bună credință și gestionat cu bună credință, nu are de ce să îi împieteze asupra funcționării de ansamblu a societății noastre”, a mai explicat Radu Marinescu.

Judecătorii CCR au luat miercuri decizia să declare constituțională reforma pensiilor magistraților pe care Guvernul Ilie Bolojan și-a angajat anul trecut răspunderea în Parlament.

Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie.