Marinescu, despre decizia CCR: Ar fi de dorit ca această chestiune, a pensiilor în sistemul de justiție, să aibă o dezlegare

Ministrul Justiției a fost întrebat, înaintea ședinței CCR, la ce se așteaptă miercuri, după ce un judecător ar fi cerut concediu paternal, iar șefa Instanței Supreme a solicitat Curții să ceară un punct de vedere de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

„Atâta timp cât anumite instrumente legale sunt exercitate cu bună credință, astfel de demersuri, țin de limitele fie ale exercitării unor drepturi individuale, fie ale exercitării unor prerogative instituționale. Sigur că ar fi de dorit să avem o dezlegare constituțională în ceea ce privește acest proiect al Executivului și care a fost asumat și prin programul de guvernare. Pe de altă parte, există niște reguli, într-adevăr, în normativele care reglementează funcționarea Curții Constituționale și, în scenariul amintit de dumneavoastră, cu ipoteza unui domn judecător care se prevalează de exercițiul unui anume drept, rămâne de văzut dacă astăzi vor fi întrunite condițiile privitoare la deliberare și pronunțarea unei hotărâri. Aștept și eu să văd care este situația”, a spus, la Digi24, Radu Marinescu.

„Ar fi de dorit să aibă o dezlegare”

Ministrul a fost întrebat dacă cei opt judecători care ar fi prezenți ar putea relua dezbaterile.

„Din câte cunosc eu, instanța Constituțională este în momentul de față în deliberare, ceea ce înseamnă că au avut loc dezbaterile și acum judecătorii analizează toate aspectele relevante pentru a pronunța o decizie. Dacă s-ar decide reluarea dezbaterilor, cum menționați dumneavoastră, asta ar însemna ca această cauză să fie repusă pe rolul Curții Constituționale, să se reia procedura de dezbatere, adică de analiză publică a argumentelor, și apoi să rămână din nou în deliberare”, a răspuns Marinescu.

Întrebat, de asemenea, ce se va întâmpla dacă nu va fi dată o soluție miercuri, Radu Marinescu a spus: „Eu vă repet ce am spus întotdeauna. Toate autoritățile și toate instituțiile trebuie să conlucreze loial, trebuie să conlucreze corect și în interesul cetățeanului. Repet, nu pot să dau un sfat în momentul de față niciunei instituții. Este atributul Curții Constituționale exclusiv să se pronunțe asupra acestei sesizări. (…) Ar fi de dorit ca această chestiune, anume a problematicii reformei pensiilor în sistemul de justiție, să aibă o dezlegare, indiferent care ar fi aceasta, pentru că instanța Constituțională este suverană, dar ca să știm pe ce drum o luăm”.