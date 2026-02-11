Centrele militare județene vor trece de la consiliile județene la MApN de anul viitor

Șeful Guvernului a făcut anunțul la întâlnirea cu președinții consiliilor județene din țară.

„Înțelegerea pe care am făcut-o cu Ministerul Apărării a fost ca acest transfer să fie prevăzut în legea care ar urma să apară legată de administrație, dar să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2027. Ei au avut două rezerve, pe de-o parte aveam nevoie de un aviz CSAT, ceea ce ne-ar fi complicat destul de mult existența pentru că e o procedură mai laborioasă, pe de-altă parte ei spun că situația în județe este diferită, aceste centre în unele județe sunt în clădirile care sunt proprietate a Consiliului Județean, în alte județe sunt niște structuri, niște clădiri închiriate și trebuie clarificate aspectele de contracte de închirieri, în așa fel încât odată ce aceste centre trec în administrarea totală a Ministerului Apărării, să aibă garanția că nu sunt scoși din acele spații într-un termen scurt”, a spus Ilie Bolojan.

El susține că în lunile următoare trebuie clarificate aceste aspecte, „astfel încât cu data de 1 ianuarie anul viitor să nu mai aveți aceste structuri în finanțarea dumneavoastră”.

Premierul spune că bugetul total de cheltuieli al consiliilor județene cu centrele militare este de aproximativ 37 de milioane de lei anual, adică peste 7 milioane de euro.