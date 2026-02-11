Prima pagină » Știrile zilei » Dragoș Pîslaru, înainte de pronunțare CCR: Încrederea Comisiei Europene în România, că vom livra această reformă, este foarte scăzută

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat miercuri că încrederea Comisiei Europene în România este „foarte scăzută”, pe fondul întârzierilor repetate în adoptarea reformei pensiilor magistraților. Acesta a reaminti și efectele bugetare ale unei noi amânări.
Sursa: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
11 feb. 2026, 09:37, Politic

Dragoș Pîslaru a afirmat, înainte ca CCR să se pronunțe asupra legii pensiilor magistraților, că reforma a fost asumată de statul român prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar amânarea constantă a adoptării ei subminează încrederea Comisiei Europene în statul român. 

„Pe palier instituțional, Comisia Europeană, evident, respectă regimul juridic în România. Pe de altă parte, ce vede Comisia Europeană de peste patru ani de zile, vede cum România s-a angajat să facă o reformă. O reformă asumată de către România în acest PNRR, pe care România o tergiversează, o amână, creează scuze pentru ca să nu o facă. Încrederea Comisiei Europene în România, că într-adevăr vom livra această reformă, este foarte scăzută”, a spus Pîslaru, miercuri, la Digi24. 

Ministrul a criticat dur întârzierile succesive în soluționarea sesizărilor privind legea, susținând că tergiversarea afectează nu doar stabilitatea bugetară, ci și echilibrul constituțional dintre puterile statului. 

„Am venit cu un proiect bun încă din luna septembrie ca să putem rezolva această problemă de inechitate și de nesustenabilitate a bugetului de pensii. Și ca să se ne înțeleagă foarte clar, guvernul a depus toate demersurile legale ca reforma magistraților să se întâmple. Este o lovitură foarte serioasă dată echilibrului constituțional, dacă guvernul nu poate să-și exercite prerogativele legate de bugete. Asta este o prerogativă exclusivă a executivului”, a mai spus Dragoș Pîslaru. 

Miercuri, de la ora 10:00, judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) au programată o nouă ședință pe reforma pensiilor speciale. Pronunțarea pe reforma pensiilor de serviciu ar putea sa fie amânată pentru a cincea oară  după ce unul dintre cei 9 judecători constituționali se află în concediu legal de 8 zile. 

 

