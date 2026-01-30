Prima pagină » Politic » Pîslaru, despre deplasările în străinătate: Mi-am plătit singur o parte dintre zboruri

Ministrul Investițiilor și proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, vineri, că toate cheltuielile sale din deplasările în străinătate, dar și a miniștrilor MIPE din ultimii cinci ani vor fi disponibile online pe pagina MIPE. Pîslaru a precizat că a ales să călătorească low-cost, dar și că au fost cazuri când și-a plătit singur deplasările.
Daiana Rob
30 ian. 2026, 22:07, Economic

„Începând de astăzi, toate cheltuielile cu deplasările externe ale ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene sunt publice pe site-ul instituției. Și nu doar cheltuielile mele, ci cheltuielile tuturor miniștrilor din ultimii 5 ani”, a declarat Pîslaru. 

Acesta a precizat că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este primul minister care ia această inițiativă pentru că „relația de încredere” între instituții și cetățeni poate fi clădită „numai prin transparență”.

Pîslaru a precizat că, în timpul mandatului său, costurile de deplasare sunt de șase ori mai mici. El a precizat:

„În aproape toate cazurile am apelat la zboruri economy și companii low-cost. Am redus la minimum «delegațiile» — am fost însoțit doar când situația o impunea, au fost circumstanțe când mi-am plătit singur o parte dintre zboruri”, a declarat Pîslaru. 

Ministrul a precizat că datele pot fi exportate în format deschis (open data) și vor fi actualizate pe toată durata mandatului său. 

 

