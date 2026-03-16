Manole: Pachetul de solidaritate ar crește veniturile pentru 2,8 milioane de pensionari și aproape 300.000 de copii

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, a declarat luni, la Parlament, că amendamentul Partidului Social Democrat (PSD) privind pachetul de solidaritate vizează creșterea veniturilor pentru milioane de pensionari și pentru copii din familii vulnerabile.

Ce presupune pachetul

„Amendamentul PSD se referă la pachetul de solidaritate, un pachet care avea în vedere creșterea veniturilor a 2,8 milioane de pensionari și a aproape 300.000 de copii din familii monoparentale, copii din familii cu venituri foarte reduse sau copii cu dizabilități”, a spus ministrul.

Acesta a oferit și exemple privind nivelul actual al beneficiilor acordate unor categorii vulnerabile. „Cel mai mic beneficiu pentru copiii cu dizabilități era de 80 de lei, iar în cazul familiilor monoparentale avem peste 37.000 de familii care primesc un beneficiu de doar 240 de lei, în condițiile în care au venituri medii sub 930 de lei pe membru de familie, adică venituri extrem de mici”, a explicat Manole.

Pensionarii militari, incluși

Ministrul a subliniat că pachetul de sprijin acordat o singură dată pensionarilor are în vedere și pensionarii militari: „Pachetul one-off pentru pensionari are în vedere și pensionarii militari, pentru că ei, în 2025, din păcate, nu au fost incluși în acest sprijin, iar acum credem că este absolut legitim și necesar ca pensionarii care au venituri mici, indiferent din ce familie ocupațională vin, să beneficieze de acest sprijin”.

Manole: Există surse de finanțare

Florin Manole a răspuns și criticilor potrivit cărora nu ar exista surse de finanțare pentru aceste măsuri. „Amendamentul se referă la capitolul acțiuni generale din bugetul Ministerului Finanțelor. Este o sursă foarte clară, este capitolul bugetar explicit, distinct, clar”, a afirmat ministrul.

El a criticat dezbaterile publice legate de finanțarea unor măsuri sociale, spunând că întrebările apar mai ales atunci când este vorba despre sprijin pentru persoane vulnerabile. „De câte ori este vorba de beneficii pentru copii cu dizabilități, care iau 80 de lei pe lună astăzi, copii din familii monoparentale, care primesc 240 de lei pe lună, sau pensionari cu pensii de 1.500, 2.000, 3.000 de lei, există această zbatere publică în legătură cu sursa de finanțare”, a spus Manole.

Manole: Contextul economic justifică măsurile

Potrivit ministrului, pachetul de relansare economică au fost formulat încă din toamnă: „Propunerile au venit dinspre PSD la începutul toamnei și a fost nevoie de aproape șase luni pentru ca toată lumea să conștientizeze că este nevoie de acest pachet”, a afirmat el.

Florin Manole susține că situația economică actuală impune măsuri de sprijin. „Toți indicatorii macroeconomici se deteriorează. Uitați-vă la problemele legate de scăderea consumului, de frânarea industrială și la concedierile colective care se fac, mai ales în vestul țării, dacă ne uităm la corelarea cu industria germană”, a precizat ministrul.

PSD respinge acuzațiile de miză electorală

În același timp, Manole a subliniat că pachetul de solidaritate vizează intervenții punctuale pentru categoriile cele mai vulnerabile: „Pachetul de solidaritate este absolut necesar, el este echilibrat în sensul că propune creșteri doar acolo unde este absolută nevoie”.

Ministrul a respins și ideea că astfel de măsuri ar fi motivate politic sau ar urmări obținerea de capital electoral: „Ar trebui să ne intereseze pe toți cei din coaliția de guvernare nu cum ar putea să voteze unul sau altul dintre cetățeni, ci cu ce bani merge la supermarket, cu ce bani își trimite copiii la școală sau la grădiniță”.

Sprijin, indiferent de veniturile familiei

„Copiii cu dizabilități se pot naște în orice fel de familie din această țară și, pentru orice familie, un copil cu dizabilități presupune eforturi materiale. Statul ar trebui să sprijine acest gen de familii, indiferent de veniturile pe care le au”, a spus ministrul, explicând că ajutorul pentru copiii cu dizabilități nu ar trebui privit prin prisma veniturilor părinților.

„Dacă avem nevoie de un echilibru bugetar – și avem nevoie – avem nevoie însă și de un echilibru social”, a declarat ministrul.

Manole: „Miliardul pentru seniori” este o minciună

Ulterior, Florin Manole a reacționat pe rețelele sociale la afirmațiile ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, care a vorbit despre existența unui „miliard de euro pentru seniori” din fonduri europene, sugerând că aceste resurse ar putea reprezenta o alternativă la sprijinul financiar propus prin Pachetul de Solidaritate.

„Este o minciună!”, spune ministrul Muncii, care susține că „suma invocată nu există în forma prezentată public”. „În cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială există o finanțare de aproximativ 815 milioane de euro, dar aceasta nu este destinată exclusiv persoanelor vârstnice”, a transmis Manole.

Fondurile UE, destinate serviciilor comunitare

Potrivit acestuia, fondurile europene menționate nu pot fi folosite pentru acordarea directă de bani pensionarilor. Acestea sunt destinate dezvoltării serviciilor comunitare integrate în aproximativ 2.000 de comunități rurale și vizează sprijinirea persoanelor vulnerabile prin servicii sociale, de sănătate sau educație.

„Fondurile vor fi utilizate în funcție de analize de nevoi realizate la nivel local, asumate de primarii celor 2.000 de comunități (avem semnate contracte cu peste 1450 de primării)”.

În acest context, măsurile propuse prin Pachetul de Solidaritate rămân necesare pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, spune ministrul: „Pachetul de Solidaritate rămâne o necesitate socială reală, nu o temă de polemică politică”.