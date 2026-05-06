Dragoș Pîslaru: Bolojan a pierdut Guvernul, dar a câștigat o țară întreagă

Dragoș Pîslaru, care a participat marți la ședința PNL, spune că Ilie Bolojan a transmis foarte clar faptul că liberalii nu au niciun fel de implicație în modul în care că această criză a fost generată, că această criză a fost generată de PSD și că această criză trebuie asumată de PSD.

„Există o singură ieșire mai departe și anume ca PSD să-și asume guvernarea”, a spus Pîslaru la Digi24.

„Partidul Național Liberal a spus că nu vrea să mai fie o parte din orice fel de discuție cu un astfel de partener care este iresponsabil. Și acesta mi se pare un lucru care separă apele. Și un lucru aș vrea să subliniez, ca să înțeleagă românii. Cred că Ilie Bolojan poate a pierdut guvernul ieri, dar eu ce simt și cred că mai mulți dintre noi simțim este că a câștigat o țară întreagă”, a spus Dragoș Pîslaru.

„Chiar și persoane care poate nu erau mari susținători ai prim-ministrului, văzând tot circul, tot haosul declanșat, văzând și ascultând discursul prim-ministrului de ieri, în care a explicat foarte clar cum stau lucrurile, au înțeles ce caracter are prim-ministrul și faptul că este un om onest care chiar era pus pe treabă pentru a face ca România să meargă bine”, a explicat el.