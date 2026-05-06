Bolojan, mai puternic după demitere? Gigel Știrbu: „Au vrut să-l îngroape, dar l-au lansat”

Liberalul Gigel Știrbu susține că demiterea lui Ilie Bolojan din funcția de premier ar fi avut un efect opus celui urmărit de adversarii politici. Potrivit acestuia, în loc să fie scos din joc, Bolojan ar fi devenit un reper mai puternic pentru electoratul reformator și pentru o parte importantă a PNL.

Deputatul PNL de Olt Gigel Știrbu, fost ministru al Culturii, afirmă că PSD și AUR au contribuit, prin acțiunea împotriva lui Bolojan, la consolidarea imaginii acestuia. În opinia sa, fostul premier nu a fost slăbit politic, ci transformat într-un simbol al luptei împotriva vechilor rețele de putere.

„Bolojan n-a căzut cum trebuia. A căzut în sus”, spune Gigel Știrbu, sugerând că încercarea de înlăturare a acestuia ar fi dus, paradoxal, la creșterea influenței sale în interiorul PNL.

Liberalul face referire și la declarațiile lui Crin Antonescu, care l-a descris pe Ilie Bolojan drept „cel mai puternic personaj politic” al momentului. Știrbu consideră că această apreciere este semnificativă, mai ales venind din partea unui politician care, în opinia sa, nu poate fi considerat un susținător necondiționat al lui Bolojan.

Gigel Știrbu înaintează și el ideea unui tabăre reformatoare

În postare, Gigel Știrbu critică dur apropierea dintre PNL și PSD din ultimii ani, susținând că există în continuare liberali care preferă „stabilitatea” guvernării alături de social-democrați. El afirmă că Bolojan îi obligă pe aceștia să aleagă între continuarea vechilor compromisuri politice și asumarea unei direcții reformatoare.

Știrbu mai susține că PSD ar fi câștigat o bătălie parlamentară, dar ar fi pierdut una politică. În viziunea sa, Sorin Grindeanu ar fi reușit să-l îndepărteze pe Bolojan din Guvern, dar nu și să-i reducă influența în PNL.

„PSD a câștigat moțiunea, dar Bolojan a câștigat PNL”, afirmă liberalul.

În finalul mesajului, Gigel Știrbu susține că Ilie Bolojan, eliberat de constrângerile funcției de premier, ar putea deveni mai vocal și mai activ politic. Acesta ar putea, potrivit liberalului, să coaguleze o tabără reformatoare alături de PNL și USR și să atace direct PSD pe teme precum deficitul, reformele blocate și companiile de stat.

„Au crezut că au asistat la înmormântarea politică a lui Bolojan. Și au descoperit că era lansarea”, conchide Gigel Știrbu.

Ideea unei tabere reformatoare în jurul lui Ilie Bolojan a fost lansată și de Vlad Gheorghe, fost europarlamentar USR și consilier onorific al premierului demis. Acesta a susținut că România are nevoie de o „Alianță Reformistă” condusă de Bolojan, care să continue reformele începute în administrație și în companiile de stat.