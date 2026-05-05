Surse: PNL a votat împotriva unei noi coaliții cu PSD. Și USR a votat să nu facă o majoritate guvernamentală cu PSD / Nicoleta Pauliuc: Ieșirea de la guvernare ar fi o inconsecvență

Conducerea PNL a votat, marți, în Biroul Politic Național, menținerea deciziei de a nu forma o coaliție cu PSD.
Andrei Rachieru
05 mai 2026, 20:13, Politic

Biroul Politic Național al PNL se întrunește marți într-o ședință care a început la ora 17:00, pentru a discuta strategia de urmat în urma moțiunii de cenzură care a dărâmat Guvernul Bolojan. 

Ilie Bolojan a obținut o victorie politică în interiorul PNL, după ce rezoluția propusă de el pentru a nu face o coaliție cu PSD a fost adoptată cu 34 de voturi „pentru”, 10 abțineri și niciun vot împotrivă.

Tabăra anti-Bolojan s-a abținut de la vot

S-au abținut de la votarea rezoluției: Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc, Alina Gorghiu, Adrian Vestea, Cătălin Predoiu, Monica Anisie, Alexandru Popa, Adrian Cozma, Toma Petcu si Ion Iordache.

UPDATE Stenograme. Hubert Thuma, în BPN PNL: „Opoziția nu poate fi prima opțiune. Ați discutat cu președintele?”

Hubert Thuma a intervenit critic față de direcția propusă de Ilie Bolojan, cerând mai multă prudență și consultare instituțională înainte de o decizie strategică majoră.

El a ridicat explicit problema relației cu președintele Nicușor Dan: „Pe președintele României l-ați întrebat ce dorește? Ați vorbit cu dânsul? Știți care este viziunea lui pentru România?”

Thuma a invocat o decizie anterioară a conducerii PNL (iunie 2025), când Nicușor Dan era susținut politic inclusiv în formula unui premier liberal, sugerând o inconsistență în poziționarea actuală:

„Atunci era bun. Acum nici nu-l mai întrebăm și discutăm de opoziție.”

Mesajul central al intervenției sale este unul strategic: guvernarea trebuie să rămână obiectivul principal al partidului.

„Nu suntem sectă, ci partid politic. Pentru un partid e important să ajungă la guvernare. Opoziția este o opțiune de ultimă instanță.”

El a cerut explicit amânarea unei decizii până la clarificarea poziției președintelui și a contextului politic mai larg:

„V-aș ruga să nu vă grăbiți până nu vedem ce spune și președintele României.”

În plan intern, Thuma a respins ideea unui leadership centralizat:

„PNL n-a avut niciodată un lider, ci o echipă. Nu cred într-un lider mesianic care duce partidul pe culmi.”

UPDATE Stenograme. Cătălin Predoiu, în BPN PNL: Decizia de a intra în opoziție este pripită. „Nu lași puterea de bunăvoie”

Cătălin Predoiu a criticat ferm direcția adoptată în ședință, susținând că decizia de a intra în opoziție a fost luată „la cald”, fără o analiză reală în partid.

„Am fost convocați fără ordine de zi. Decizia de a intra în opoziție e luată pe fond de indignare, dar fără o analiză serioasă în teritoriu și în structuri”, a spus acesta.

Predoiu a respins acuzațiile de „conspirație” sau „puci” la adresa celor care contestă linia actuală, invocând tradiția dezbaterii interne din PNL:
„A vorbi liber și a gândi altfel a ajuns conspirație?”

El a dat exemple istorice din partid, precum Ludovic Orban și Călin Popescu-Tăriceanu, care au criticat conduceri fără a fi sancționați, subliniind că pluralismul intern este normal.

Un punct central al intervenției sale a fost argumentul strategic: PNL ar renunța voluntar la putere într-un moment favorabil.

„Suntem într-o poziție strategică puternică și decidem de bunăvoie să lăsăm funcția de premier și să mergem 3 ani în opoziție? Eu nu cred că e bine.”

Predoiu a avertizat că o eventuală guvernare fără PNL ar putea livra rezultate economice pozitive, ceea ce ar pune partidul într-o poziție dificilă electoral:
„Ce facem dacă peste 6 luni vedem că inflația scade și crește puterea de cumpărare?”

El a invocat și precedentul USR, care a pierdut capital electoral după trecerea în opoziție, sugerând un risc similar pentru liberali.

În final, Predoiu a cerut consultări extinse în partid și o decizie mai bine fundamentată:
„Trebuie să cântărim foarte bine și să discutăm cu toți colegii. Problema noastră în viitor va fi AUR.”

UPDATE Stenograme. Nicoleta Pauliuc, în BPN PNL: Ieșirea de la guvernare ar fi o inconsecvență. PNL trebuie să rămână în tabăra pro-europeană, nu în opoziție

Nicoleta Pauliuc a intervenit în ședința PNL cu un discurs critic la adresa direcției propuse de Ilie Bolojan, susținând că partidul riscă să abandoneze propria linie strategică dacă iese de la guvernare.

Ea a descris momentul ca fiind „un punct de cotitură” și a pus sub semnul întrebării retragerea dintr-o eventuală guvernare pro-europeană.

„Pentru că a trecut o moțiune politică, ne dezicem de această construcție? Cine apără direcția euro-atlantică, dacă nu noi?”

Pauliuc a criticat lipsa unei delimitări ferme față de AUR, amintind că propunerea ei de rezoluție împotriva colaborării cu AUR și partidele satelit nu a fost supusă la vot. Ea a acuzat chiar tentative de „albire” a AUR în interiorul partidului, în contextul votului la moțiune.

Un alt punct sensibil ridicat a fost traseismul politic, Pauliuc susținând că unii liberali au negociat punctual cu parlamentari din zona AUR pentru a opri moțiunea: „Trebuie să ne uităm și în propria oglindă.”

Ea a mai întrebat dacă alianțele informale cu partide precum USR, REPER sau ONG-uri au fost folosite pentru câștiguri politice interne, sugerând inconsistență strategică.

În plan electoral, Pauliuc a avertizat că PNL riscă să piardă beneficiile măsurilor dificile asumate la guvernare.

„Acum, exact când ar trebui să dea roade aceste măsuri, propunem să plecăm? Să lăsăm pe altcineva să culeagă beneficiile?”

Referindu-se la relația cu președintele Nicușor Dan, ea a criticat atacurile recente din interiorul PNL: „Vrem sau nu să avem în Președinte un partener?”

În final, Pauliuc a propus o linie politică clară: participarea la negocieri pentru o guvernare pro-europeană și un acord explicit între partide de necolaborare cu AUR, pe care îl consideră partid extremist.

Concluzia sa? PNL trebuie să rămână la guvernare pentru a-și apăra direcția euro-atlantică și reformistă, nu să treacă în opoziție într-un moment critic.

UPDATE Stenograme. Toma Petcu, în ședința PNL: Intrarea în opoziție este o greșeală. Moțiunea – eșecul echipei de negociere

Toma Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu, a criticat modul în care a fost organizată ședința și direcția propusă de conducerea partidului.

„Această ordine de zi impusă ad-hoc și nediscutată nu este corectă, mai ales în aceste vremuri importante. Reluarea unui vot în diferite forme doar ca să dăm un rol ședinței nu este corectă”, a spus Petcu, potrivit stenogramelor.

Liderul liberal a susținut că rezultatul moțiunii de cenzură reprezintă un eșec major al negocierilor politice purtate de conducerea PNL.

„Scorul moțiunii este un eșec al negocierilor. Trebuiau să fie mai puține voturi decât semnături, asta ni s-a spus, dar am avut cel mai mare vot pentru dărâmarea guvernului”, a afirmat acesta.

Petcu a criticat și strategia anti-PSD, spunând că aceasta nu a produs rezultate concrete.

„Toate aceste rezoluții anti-PSD s-au încheiat cu un eșec la moțiune”, a declarat liderul CJ Giurgiu.

El s-a pronunțat ferm împotriva intrării PNL în opoziție și a transmis că aleșii locali nu susțin această variantă.

„Nu pot să fiu de acord cu intrarea în opoziție a PNL. Toți primarii PNL din Giurgiu vor să rămână la guvernare”, a mai spus Petcu.

UPDATE Stenograme. Adrian Cozma, în ședința PNL: Trebuie să stăm la guvernare. Cei care ne-au dus lângă PSD trebuie să răspundă

Adrian Cozma, președintele PNL Satu Mare și vicepreședinte al Camerei Deputaților, a criticat în ședința liberalilor liderii care se declară acum anti-PSD, deși au fost aleși pe liste comune cu social-democrații.

„Nu e normal să vină unii să ne spună: noi suntem cei mai aprigi antipesediști, dar ați fost aleși pe liste cu PSD”, a spus Cozma, potrivit stenogramelor obținute de Mediafax.

El le-a reproșat lui Dan Motreanu, Siegfried Mureșan și Gheorghe Falcă faptul că au candidat pe lista comună PNL-PSD la europarlamentare, în timp ce lui Ciprian Ciucu i-a transmis că el, la Satu Mare, nu a avut „înțelegere cu PSD” și s-a luptat constant cu social-democrații.

Cozma a susținut că PNL ar trebui să rămână la guvernare, inclusiv prin varianta unui guvern minoritar cu alte partide pro-europene, pentru a continua reformele și pentru ca rezultatele acestora să nu fie capitalizate ulterior de alții.

„Trebuie să stăm la guvernare, să ne îndeplinim obiectivele”, a spus liderul PNL Satu Mare.

El a cerut ca decizia privind direcția partidului să fie luată într-un Consiliu Național al PNL și a afirmat că, pe lângă responsabilitatea PSD pentru criza politică, trebuie analizată și responsabilitatea liderilor liberali care au dus partidul în alianța cu PSD.

UPDATE Stenograme. Ilie Bololan în ședința PNL: PSD nu mai este un partener credibil pentru PNL pentru formarea unui guvern

Ilie Bolojan a susținut în ședința PNL că „clarificarea responsabilității politice este a PSD” și că „reformele au fost întârziate de PSD”.

Potrivit acestuia, „AUR partajează responsabilitatea politică cu PSD”, iar PSD „trebuie să-și asume consecințele”.

Bolojan a mai transmis că este nevoie de „asumarea guvernării de către PSD” și că social-democrații „să nu fugă de răspundere”.

În ceea ce privește o eventuală colaborare politică, liderul liberal a afirmat că „PSD nu mai este un partener credibil pentru PNL pentru formarea unui guvern”.

UPDATE Și USR a votat să nu facă o majoritate guvernamentală cu PSD

Dominic Fritz, preşedintele USR, anunţă că în Comitetul Politic al USR s-a votat menţinerea deciziei anterioare, de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. În plus, USR va propune PNL un acord politic, pentru o abordare coordonată în privinţa paşilor următori.

Potrivit stenogramelor, onținute de Mediafax, din ședință, prim-vicepreședinte PNL Adrian Veștea a invocat inclusiv varianta unui guvern minoritar, care ar putea fi condus fie de Ilie Bolojan, fie de un alt lider liberal.

Acesta a subliniat necesitatea evaluării opțiunilor în contextul presiunilor legate de ratingurile agențiilor și implementarea PNRR, dar și menținerea unității în partid.

Știrea inițială:

Potrivit surselor citate de G4Media, rezoluția propusă de Ilie Bolojan a fost adoptată cu 34 de voturi „pentru” și 10 abțineri, fără voturi împotrivă.

Gruparea critică la adresa lui Bolojan, din care fac parte Hubert Thuma și Nicoleta Pauliuc, s-a abținut de la vot.

În cadrul ședinței, Bolojan a susținut că responsabilitatea politică pentru situația actuală revine PSD, acuzând întârzierea reformelor și lipsa de credibilitate în negocieri. El a subliniat că PNL va rămâne în opoziție, asumând un rol „constructiv”.

Liderii liberali discută în continuare o a doua moțiune privind poziția partidului la negocierile de la Cotroceni.

