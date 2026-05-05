Surse: PNL a votat împotriva unei noi coaliții cu PSD. Și USR a votat să nu facă o majoritate guvernamentală cu PSD / Nicoleta Pauliuc: Ieșirea de la guvernare ar fi o inconsecvență

UPDATE Stenograme. Hubert Thuma, în BPN PNL: „Opoziția nu poate fi prima opțiune. Ați discutat cu președintele?”

Hubert Thuma a intervenit critic față de direcția propusă de Ilie Bolojan, cerând mai multă prudență și consultare instituțională înainte de o decizie strategică majoră.

El a ridicat explicit problema relației cu președintele Nicușor Dan: „Pe președintele României l-ați întrebat ce dorește? Ați vorbit cu dânsul? Știți care este viziunea lui pentru România?”

Thuma a invocat o decizie anterioară a conducerii PNL (iunie 2025), când Nicușor Dan era susținut politic inclusiv în formula unui premier liberal, sugerând o inconsistență în poziționarea actuală:

„Atunci era bun. Acum nici nu-l mai întrebăm și discutăm de opoziție.”

Mesajul central al intervenției sale este unul strategic: guvernarea trebuie să rămână obiectivul principal al partidului.

„Nu suntem sectă, ci partid politic. Pentru un partid e important să ajungă la guvernare. Opoziția este o opțiune de ultimă instanță.”

El a cerut explicit amânarea unei decizii până la clarificarea poziției președintelui și a contextului politic mai larg:

„V-aș ruga să nu vă grăbiți până nu vedem ce spune și președintele României.”

În plan intern, Thuma a respins ideea unui leadership centralizat:

„PNL n-a avut niciodată un lider, ci o echipă. Nu cred într-un lider mesianic care duce partidul pe culmi.”

UPDATE Stenograme. Cătălin Predoiu, în BPN PNL: Decizia de a intra în opoziție este pripită. „Nu lași puterea de bunăvoie”

Cătălin Predoiu a criticat ferm direcția adoptată în ședință, susținând că decizia de a intra în opoziție a fost luată „la cald”, fără o analiză reală în partid.

„Am fost convocați fără ordine de zi. Decizia de a intra în opoziție e luată pe fond de indignare, dar fără o analiză serioasă în teritoriu și în structuri”, a spus acesta.

Predoiu a respins acuzațiile de „conspirație” sau „puci” la adresa celor care contestă linia actuală, invocând tradiția dezbaterii interne din PNL:

„A vorbi liber și a gândi altfel a ajuns conspirație?”

El a dat exemple istorice din partid, precum Ludovic Orban și Călin Popescu-Tăriceanu, care au criticat conduceri fără a fi sancționați, subliniind că pluralismul intern este normal.

Un punct central al intervenției sale a fost argumentul strategic: PNL ar renunța voluntar la putere într-un moment favorabil.

„Suntem într-o poziție strategică puternică și decidem de bunăvoie să lăsăm funcția de premier și să mergem 3 ani în opoziție? Eu nu cred că e bine.”

Predoiu a avertizat că o eventuală guvernare fără PNL ar putea livra rezultate economice pozitive, ceea ce ar pune partidul într-o poziție dificilă electoral:

„Ce facem dacă peste 6 luni vedem că inflația scade și crește puterea de cumpărare?”

El a invocat și precedentul USR, care a pierdut capital electoral după trecerea în opoziție, sugerând un risc similar pentru liberali.

În final, Predoiu a cerut consultări extinse în partid și o decizie mai bine fundamentată:

„Trebuie să cântărim foarte bine și să discutăm cu toți colegii. Problema noastră în viitor va fi AUR.”

UPDATE Stenograme. Nicoleta Pauliuc, în BPN PNL: Ieșirea de la guvernare ar fi o inconsecvență. PNL trebuie să rămână în tabăra pro-europeană, nu în opoziție

Nicoleta Pauliuc a intervenit în ședința PNL cu un discurs critic la adresa direcției propuse de Ilie Bolojan, susținând că partidul riscă să abandoneze propria linie strategică dacă iese de la guvernare.

Ea a descris momentul ca fiind „un punct de cotitură” și a pus sub semnul întrebării retragerea dintr-o eventuală guvernare pro-europeană.

„Pentru că a trecut o moțiune politică, ne dezicem de această construcție? Cine apără direcția euro-atlantică, dacă nu noi?”

Pauliuc a criticat lipsa unei delimitări ferme față de AUR, amintind că propunerea ei de rezoluție împotriva colaborării cu AUR și partidele satelit nu a fost supusă la vot. Ea a acuzat chiar tentative de „albire” a AUR în interiorul partidului, în contextul votului la moțiune.

Un alt punct sensibil ridicat a fost traseismul politic, Pauliuc susținând că unii liberali au negociat punctual cu parlamentari din zona AUR pentru a opri moțiunea: „Trebuie să ne uităm și în propria oglindă.”

Ea a mai întrebat dacă alianțele informale cu partide precum USR, REPER sau ONG-uri au fost folosite pentru câștiguri politice interne, sugerând inconsistență strategică.

În plan electoral, Pauliuc a avertizat că PNL riscă să piardă beneficiile măsurilor dificile asumate la guvernare.

„Acum, exact când ar trebui să dea roade aceste măsuri, propunem să plecăm? Să lăsăm pe altcineva să culeagă beneficiile?”

Referindu-se la relația cu președintele Nicușor Dan, ea a criticat atacurile recente din interiorul PNL: „Vrem sau nu să avem în Președinte un partener?”

În final, Pauliuc a propus o linie politică clară: participarea la negocieri pentru o guvernare pro-europeană și un acord explicit între partide de necolaborare cu AUR, pe care îl consideră partid extremist.

Concluzia sa? PNL trebuie să rămână la guvernare pentru a-și apăra direcția euro-atlantică și reformistă, nu să treacă în opoziție într-un moment critic.