Ministrul Finanțelor, după ce Guvernul a fost demis prin moțiune: Reacţiile pieţelor sunt rapide, iar corecţiile vor fi costisitoare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat marți, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, că „stabilitatea economică a României şi menținerea ratingului de țară” sunt aspecte prioritare din acest moment.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
05 mai 2026, 19:06, Politic

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a afirmat marți, la câteva ore după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a trecut cu 281 de voturi „pentru”, că stabilitatea economică a României şi menținerea ratingului de țară sunt prioritare din acest moment.

Acesta a subliniat, într-o postare pe Facebook, că „România intră de azi într-o perioadă de interimat guvernamental – fără să îşi permită însă un interimat economic” și că, în acest sens, „continuarea gestionării responsabile a resurselor publice şi semnalele pe care le transmitem în extern sunt esențiale pentru funcționarea economiei şi, inclusiv, pentru menținerea ratingului de țară în perioada următoare”.

„Costul instabilității”, deja vizibil

Ministrul a adus în discuție faptul că este vizibil deja „costul instabilităţii” din țară.

„Aşa cum am subliniat în ultimele zile, costul instabilității este vizibil deja în creşterea cursului leu/euro, în dobânzile majorate, în presiune pe buget și în riscurile care planează asupra ratingului de țară. Reacțiile piețelor sunt rapide, iar corecțiile vor fi costisitoare. Am primit deja, în ultimele zile, semnale clare din partea agențiilor internaționale de rating: situația politică a României este monitorizată în timp real, iar evoluțiile din perioada imediat următoare vor fi decisive. Menținerea ratingului și evitarea unei retrogradări depind de capacitatea de a demonstra stabilitate, coerență și predictibilitate în zilele următoare”, a adăugat acesta.

Nazare a mai precizat că este esențială menținerea fermă a direcției în gestionarea finanțelor publice și conservarea echilibrelor macroeconomice, iar pe lângă acest lucru, România are 3 obiective strategice în 2026, care depind direct de acest cadru de stabilitate. Este vorba despre implementarea completă a angajamentelor din PNRR, accesarea și utilizarea eficientă a instrumentelor europene din programul SAFE și avansarea procesului de aderare la OCDE.

„Toate aceste obiective presupun în mod fundamental încredere, predictibilitate și continuitate instituțională – exact acele elemente care sunt astăzi sub monitorizarea continuă a partenerilor și a piețelor internaționale.Miza momentului depășește logica politică. Este o miză de credibilitate, seriozitate și de poziționare a României în arhitectura economică europeană și internațională”, a conchis ministrul Nazare.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți, 5 mai, prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, fiind adoptată cu 281 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 3 voturi anulate.

