Radu Miruță, în fața moțiunii de cenzură: Este obligatoriu ca cel care vrea să deblocheze să fie cel care generează blocajul

Radu Miruță a declarat că acțiunea de demitere a Guvernului condus de Ilie Bolojan este una politică, care nu ține cont de efectele pe care le poate avea.

„Este un eșantion exclusiv politic, în care căsătoria asta dintre PSD și AUR se poartă cu obloanele la ochi, neuitându-se la ce se întâmplă în România, cursul valutar, incertitudinea pasului 2, ce s-ar întâmpla după, ci pur și simplu sunt concentrați să bifeze că l-au dat jos pe Bolojan, indiferent de consecințe”, spune ministrul Apărării, într-o intervenție la Digi24.

Impasul politic

Ministrul USR a evidențiat impasul politic în care se află România și a subliniat că responsabilitatea ieșirii din acest impas revine Partidului Social Democrat.

„Președintele a spus că n-ar accepta majoritate PSD AUR, USR, PNL au spus că dacă PSD face această joncțiune cu AUR să dea jos guvernul din care fac parte, nu mai stau la masă. Toate aceste lucruri sunt blocate astăzi. Însă atunci când o situație este de așa natură cum e acum, în care lucrurile sunt blocate și toți pun niște condiții, este obligatoriu ca cel care vrea să deblocheze să fie cel care generează blocajul”, declară Miruță.

USR exclude o nouă colaborare cu PSD

Ministrul a mai amintit că în viitoare consultări, USR nu va mai colabora cu PSD, susținând că cea mai bună variantă ar fi formarea unui guvern minoritar.

„Dacă Partidul Social-Democrat nu a respectat aproape nimic din această coaliție, pe ce să ne ancorăm noi astfel încât să ne prefacem că va exista încredere cu aceiași reprezentanți ai PSD. Decizia USR luată în comitetul politic este că nu mai avem încredere în PSD să ne reașezăm la masă cu ei. USR crede că trebuie făcut orice sacrificiu pentru ca aceste reforme să meargă mai departe, inclusiv o perioadă de guvern minoritar”, punctează Miruță.

Despre sprijinul pentru Ilie Bolojan în fața moțiunii de cenzură, ministrul Apărării a spus că acesta ar trebui să fie susținut mai întâi de propriul partid.

„Am emoții. PNL nu și-a păstrat tot timpul liderul atunci când a trecut prin perioade grele, dar, într-adevăr, liderul Ilie Bolojan a fost de un alt calibru și poate că PNL și-a învățat lecțiile”.