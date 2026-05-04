Alexandru Rogobete: Nu există un „mesia politic”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, spune, luni, în contextul moțiunii de cenzură care va fi supusă marți votului Parlamentului, că nu există „un mesia politic”, iar democrația „nu poate sta și nu trebuie să depindă de un singur om”.
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Laura Buciu
04 mai 2026, 12:31, Politic

„Într-un context public tot mai tensionat și dominat de nevoia de „soluții rapide”, cred că este important să spunem clar: nu există un «mesia politic», iar democrația nu poate sta și nu trebuie să depindă de un singur om, indiferent cât de puternic sau popular ar fi acesta”, spune Rogobete.

El afirmă că nu contestă rolul liderilor, însǎ contestă mitul „salvatorilor”, pentru că orice sistem are nevoie de direcție și asumare, „dar un stat sănătos nu se construiește în jurul unei persoane, ci în jurul unor instituții solide, predictibile și responsabile, care funcționează indiferent de cine se află temporar în poziții de putere”.

Rogobete a mai precizat că la votul privind moțiunea de cenzură, care va avea loc marți, acesta va vota pentru „dialog și încredere”.

„Voi vota pentru a opri logica tăierilor și pentru a începe, cu adevărat, să construim pentru țara în care trăim”, scrie Rogobete.

Social – democratul a precizat că „democrația nu se construiește în jurul unui om, ci în jurul unor „reguli clare”.

„Într-o democrație matură, puterea trebuie împărțită și controlată, deciziile trebuie asumate instituțional, iar responsabilitatea trebuie să rămână colectivă, nu transferată către un «salvator». Democrația nu se construiește în jurul unui om, ci în jurul unor reguli clare, al unor instituții solide și al unei responsabilități împărțite. Într-o perioadă în care tentația autoritară poate apărea sub forma «liderului eficient», acest lucru trebuie spus clar: echilibrul nu vine dintr-un nume, ci din modul în care funcționează statul. Echilibrul vine din dialog. Încrederea nu stă într-un om. Încrederea se construiește”, mai spune fostul ministru social – democrat.

Reamintim că marți, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de AUR și PSD va fi votată în Parlament. Documentul care a fost semnat de 250 de parlamentari și are nevoie de 233 de voturi pentru a trece. Votul va fi unul secret, cu bile.

În cazul în care moțiunea de cenzură va trece, actualul Guvern va funcționa ca interimat până la validarea de către Parlament a unui nou Guvern. În cazul în care moțiunea nu va strânge voturi pentru a fi adoptată, actualul guvern va funcționa în condiții normale, însă vor fi necesare consultări în interiorul partidelor.

 

