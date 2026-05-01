Prima pagină » Politic » Premierul Ilie Bolojan a declarat ce se va întâmpla de marți. Ipotezele prezentate de premier

Vineri, într-o conferință de presă la Suceava, premierul Ilie Bolojan a declarat că în cazul în care moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR va trece, Guvernul va lua forma interimatului până la validarea unui nou Guvern de către Parlament.
Daiana Rob
01 mai 2026, 14:24, Politic

„În cazul în care săptămâna viitoare moţiunea trece, Guvernul rămâne în funcţie sub forma unui interimat până la validarea de către Parlament al unui nou Guvern, iar pentru validarea unui nou Guvern se va aplica procedura constituțională, partidele vor participa la consultări cu președintele României, vor putea face propuneri și președintele României, analizând aceste propuneri, va încredința unui premier formarea guvernului”, a declarat premierul Ilie Bolojan. 

Premierul a precizat că aceasta este „ipoteza standard”, prevăzută în Constituție.

Bolojan a mai declarat că, dacă moțiunea nu trece, Guvernul va funcționa în condiții normale.

Acesta a precizat că, în perioada următoare, este nevoie de consultări parlamentare.

„E nevoie în perioada următoare de consultări parlamentare, în așa fel încât și în această situație să se găsească o formulă de susținere stabilă, relativ stabilă, pentru că avem câteva priorități de îndeplinit ca țară, indiferent cine este în guvernare cât la următoare”, a declarat Bolojan. 

Reamintim că este nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru ca moțiunea de cenzură să treacă. Documentul, inițiat de PSD, AUR și PACE – Întâi România, a fost semnat de peste 250 de parlamentari. Votul va fi unul secret, cu bile, și se va desfășura marți, 5 mai.

