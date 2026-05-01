Alin Ene, judecător CSM: „Cu siguranță, nu votez la referendumul președintelui Nicușor Dan. Nu știu dacă îl mai face. Președintele a avut poziționări mai echilibrate”

„Cu siguranță, nu votez la referendumul președintelui. Și nu cred că vor vota prea mulți colegi la referendumul dumnealui. Nu știu dacă îl mai face. Eu am zis de la început că este neconstituțional, nelegal. Adică nu are niciun temei legal ori constituțional un asemenea referendum. Miroase tot neconstituțional, oricum i-ar spune. Am senzația că au înțeles și alții între timp că e neconstituțional, că nu poate fi făcut în matca aceasta constituțională. Pentru că principiul separației puterilor în stat, apropo de ce înțelegem din democrație și cât înțelegem. (…) În ultima perioadă președintele am observat că a avut poziționări echilibrate și a mai rămas această problemă cu referendumul. (…) Și acum, într-adevăr, dacă ție îți suflă cineva în ureche fiecare zi, despre CSM-ul corupt, a ajuns să crezi că CSM-ul e corupt. Pentru că și asta a fost o problemă a primului anunț de referendum, că facem un referendum să aflăm dacă judecătorii sau magistrații mai sunt reprezentați de CSM. Există proceduri prin care pleacă acasă ,de revocare. Dacă președinte este interesat de bunul mers sau de starea justiției de starea oamenilor din justiție – poate afla asta prin intermediul CSM. Noi am făcut acea consultare în decembrie și probabil vom mai face una imediat după ce implementăm normare ca să vedem cum funcționează lucrurile. (…). La momentul ăsta cred că nicio consultare nu ar fi favorabilă vreunui om politic, vreunui factor politic. (…) Eu am zis că avem o problemă cu statul de drept și cu independența justiției, în sensul că acolo se oprește orice discuție. Nu încălcăm principiile statului de drept și nu încălcăm independența Justiției”.

Alin Ene, judecător CSM: „Problema cu prescripția a plecat de la nemodificarea legii. Politicul n-a modificat legea la timp”

„Nu știu ce a vrut să spună domnul președinte. Dacă există fapte de corupție, haideți să le cercetăm și da cu celeritate, bineînțeles, să nu ajungă să se prescrie. (…) Problema cu prescripția a plecat de la nemodificarea legii, de la acea decizie CCR. Politicul n-a modificat legea la timp, adică problema în acele multe cazuri care se invocă de prescripție. Acum prescripția intervine și în alte cauze, bineînțeles. Cauze diverse. Pot fi la judecător, pot fi la procuror, dar principal la vină pentru fluxul de prescripții din ultima perioadă, este acolo, la nemodificarea legislativă. (…) După cum tot repet de mult timp, nu facem noi legile, dar judecăm pe ceea ce scrie în lege”.

Alin Ene, judecător CSM: „Competența pe investigarea magistraților este bine acolo unde este. Cheia este la secția de procurori”

„Competența pe investigarea magistraților este bine acolo unde este. (…) Contestările, motivul este că actuala structură nu este eficientă. Dar dacă nu e eficientă, hai să o facem eficientă. Păi să ducem oameni. Înțeleg că nu e eficientă că nu are oameni. Să ducem oameni acolo. Dar știți ce nu mai înțeleg eu? Poate o structură din cinci are doar doi procurori. Ok, nu pot să facă dosare la nivelul a cinci procurori. Dar să facă la nivelul a 2. Cheia este la secția de procurori. Secția pentru procurare are controlul asupra eficienței. (…) Dacă vrem să o facem funcțională, cheia este acolo”.

Alin Ene, judecător CSM: „Nu știu cum mai rezistă colega de la Strehaia, care a rămas singură în instanță. Are vreo 2000 de dosare. Judecă civil, penal, măsuri, orice. Domnul Bolojan a tăiat diurna prin care noi ajutam instanțele goale”

„Da, facem controale psihologice. Chiar pe aceste legi din 2022 este la o anumită perioadă, 3 – 5 ani – avem controlul psihologic. (…) Nu știu acum toată metodologia, dar se folosesc psihologii pe care le avem în instanță, că noi avem la nivel de curte de apel psihologi. Și se dau anumite testări. Cam ca cele care se dau la admitere în magistratură, la funcțiile de conducere, că și acolo avem testări psihologice. Da, sunt psihologii de la curțile de apel. Și la Înalta Curte. (…) Aceste verificări periodice de care vă spuneam, au rolul de suport al judecătorului, respectiv procurorului. Avem un volum enorm de muncă și este absolut firesc ca acesta să te copleșească uneori. Și cam ăsta este rolul, să vedem unde sunt probleme și să intervenim acolo. La un nivel de patru ori mai mare decât media europeană, al încărcăturii de dosare. În primul rând este firesc să apară și erori. În al doilea rând, este firesc că uneori poate să clachezi. Eu nu știu cum mai rezistă colega de la Strehaia, care a rămas singură în instanță, chiar astăzi pe drum am vorbit puțin cu ea. A zis că încă supraviețuiește, a rămas un singur judecător. Nu știu, cred că are vreo 2000 în total acolo, nici câte 2000. E un singur judecător, judecă civil, penal, măsuri, orice. Ea deschide instanța, ea închide instanța. (…)

Știți că domnul Bolojan, când a vrut să taie tot, ca primul tăietor al țării, a zis că-i taie și diurnele din magistratură, pentru că s-a vorbit foarte mult de delegări. Diurnele astea erau modalitatea prin care noi ajutam instanțele acestea goale să-și desfășoară activitatea, în sensul că anumiții judecători care își exprimau acordul erau delegații acolo la instanță să judece la instanțe mai aglomerate. Și încasau și o diurnă. 2% pe zi era diurna. Evident că după ce diurna n-a mai existat la începutul anului, oamenii au fost reticenți să mai meargă”.

Alin Ene, judecător CSM: „Recorder a dus o înclinație către spectacol în interiorul sistemului. Nu există cecuri în alb”

„Mi se pare că după epoca post-Recorder a dus o înclinație către spectacol inclusiv în interiorul sistemului. Am observat că sunt cazuri în care ne gândim că ne punem la sub umbrela avertizorului de integritate sau sub umbrela unei eventuale acuzări a repercusiunilor pe care le suferim. Chiar dacă noi poate am făcut lucruri în neregulă sau urmează să facem, dar atunci este ca un cec în alb. Unii au perceput această perioadă, ca un cec în alb, în a spune orice și a face orice pentru că au vorbit public despre niște nemulțumiri pe care le au ei. (…) La Secția de Judecători avem sancțiuni disciplinare aplicate atunci unde a fost cazul să le aplicăm, unde au existat derapaje (…). Majoritatea acțiunilor au fost pe întârzieri. Apropo de celeritate, neredactarea hotărârii. Neredactarea hotărârii sau amânări de pronunțare foarte mari. (…) Am ajuns să confundăm transparența cu exhibiționismul. Asta s-a întâmplat în justiție și mi se pare că sistemul de justiție a avut de suferit. Ca imagine, ca atractivitate. (…) În cazul Panioglu, acesta este un caz concret în care noi am luat măsuri, noi ca CSM. (…)”.

Alin Ene, judecător CSM: „Aveam instanțe unde toți judecătorii erau supravegheați”

„Aveam instanțe unde toți judecătorii erau supravegheați. (…) Am văzut că se vehiculează în ultima perioadă și ideea de corupție sistemică în justiție. Nu spun că nu pot exista cazuri, dar asta nu înseamnă că avem o corupție sistemică. Acum, pădure fără uscături nu există. (…) Dar de la asta la spune sau că numai cine nu vrea nu-i șpagă…Da, trebuie să avem puțin responsabilitatea a ceea ce spunem. Și Vă pot spune eu am Sunt în sistemul ăsta de 15 ani. Mie nu mi-a oferit nimeni niciodată și șpagă. (…)Nu putem să aruncăm o anatema asupra întregului sistem, să spunem știu eu că se ia. Nu, nu știu. Da, la momentul ăsta pe datele pe care le am eu, nu știu. Nu exclud, dar nu știu (…) După părerea mea, în situația în care știm ceva, trebuie să mergem să sesizăm organele competente să facă verificări. Era și o infracțiune cu nedenunțarea unor infracțiuni”.

Alin Ene, judecător CSM: „Justiția este mai independentă când președintele României nu mai numește președintele Înaltei Curți. Justiția se autoguvernează. Așa este firesc”

„Exclus ca procurorii să decidă pe cariera judecătorilor. Problema s-a rezolvat prin modificările legislative și este un principiu european totuși ăsta al separării carierelor. La momentul ăsta sunt separate și cred că așa ar trebui să rămână. (…) De unde este aceasta apetență? Probabil că nu convin anumite soluții. (…) Am văzut că inclusiv din rândul unor colegi că veniseră cu idei ca să fie în justiția mai independentă. Cum? Ca președintele țării să numească președintele Înaltei Curți. Nu știu cum este mai independent așa decât atunci când sistemul este cel care îl numește pe președintele Înaltei Curți. Este evident că asta înseamnă lipsa de implicare a politicului. (…) Da, este mai bine, v-am spus, pentru că justiția se autoguvernează. Și așa e firesc. (…) Între noi și procurori, diferența este constituțională. În Constituție scrie că procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministrului Justiției. Factorul politic este implicat în cariera procurorilor. În cazul judecătorilor nu există o asemenea prevedere”.

Alin Ene, judecător CSM: „Societatea civilă nu are ce să caute să scrie Legile Justiției. Aveau niște propuneri absolut hilare”

„Funky și Declic aveau legătură cu Justiția. Cred că o săptămână, două înainte, organizaseră proteste împotriva Președintei Înaltei Curți. Aici este o problemă: nu poți să reformezi legile justiției cu o asociație care face protest împotriva unui judecător pentru hotărârile pe care le pronunță. Este profund împotriva oricărui principiu de stat de drept să faci un protest împotriva unui judecător pentru că a dat o hotărâre. Dacă așa vrem să facem reforma, este evident complet nelegitim. (…) Cum ai spus apropo de premierul, că orice hotărâre s-ar da nu va fi respectată. Asta nu putem să facem. (…) Societatea civilă trebuie să spună ce își dorește de la actul de justiție. Nu să scrie legile. Că aveau niște propuneri acolo absolut hilare. Și asta le-am spus, nu au ce să caute să scrie legile Justiției”.

Alin Ene, judecător CSM: „Am fost la o primă întâlnire la comitetul domnului Bolojan ca să vedem despre ce e vorba, ce își propune, cum funcționează. N-am reușit să aflăm”

„Justiția a fost reformată în 2022 prin noile lege ale justiției. Acum ne-am gândit să o reformăm din nou anul trecut, o mai reformăm din nou acum, cam în fiecare an. Re-reformă, re-reformă. Dar important este să plecăm de la problemele reale din sistem. (…) Nu cred că trebuie desființată camera preliminară. Noi pregătim o analiză să vedem cam cât au stat dosarele în urmările penală și cât au stat la instanță. (…) Vorbeam zilele trecute cu colegii despre normare și ne puneam problema cât o să stea dosarele în lista aceea de așteptare și mai ales dosarele penale care s-ar putea prescrie. La care eu am venit cu o întrebare: am putea să zicem să stea maxim cât au stat la urmărire penală. (…) Nu am trimis la Comitetul lui Ilie Bolojan propuneri. Au trimis procurorii, da.(…) Am fost la o primă întâlnire la comitet ca să vedem despre ce e vorba, ce își propune, cum funcționează. N-am reușit să aflăm. (…)”.

Alin Ene, judecător CSM: „Campania care s-a dus anul trecut împotriva Justiției ne-a afectat foarte mult”

„Am constatat că plecările masive la pensie au fost de regulă în aceste momente de instabilitate. A existat un exod. Acum lucrurile s-au mai liniștit în această privință.

Este evident că toată această campanie care s-a dus anul trecut împotriva Justiției ne-a afectat foarte mult, atât la imagine cât și la atractivitate. A fost o luptă inegală pentru noi. Justiția totuși nu are nici resursele guvernului pe care să le orientăm către trusturi de presă sau către concerne cu influență. Nu aveți nici comunicatori. Nu suntem nici cei mai buni pe domeniul comunicării. Și nici n-am avut experiențe de genul ăsta până acum”.

Alin Ene, judecător CSM: „Ce spune proiectul privind normarea? Oriunde ai fi judecător în țară, să ai același volum de muncă. Programul se va implementa la începutul lunii iunie. La început va fi un șoc, dar justițiabilul câștigă”

„Sunt anumite cauze, de exemplu încuviințările de executare silită, cred că sunt jumătate din volumul sau 40% din volumul de dosare la judecătorii. Acelea n-ar avea de ce să caute pe masa judecătorului, dar avem două decizii CCR care au spus că trebuie să rămână la instanță. Acum CCR-ul văd că mai are și revirimente de jurisprudență, nu știu, poate vor mai fi și altele. Dar sunt și altele. Sunt cereri de valoare redusă. Se poate gândi un sistem prin care ele fie să nu mai ajungă la instanță, fie să fie soluționate într-un mod mult mai rapid. Sau să fie date anumite cauze la anumite organe administrative, iar apoi cu cale de atac la justiție pentru că trebuie să aibă acces la instanță. Până acolo, noi venim cu proiectul de normare a muncii. Ce spune acest proiect? Oriunde ai fi judecător în țară, că ești la Strehaia care a rămas într-un singur judecător, că ești la Urziceni care are 2 judecători cu câte 5000 de dosare fiecare la acest moment, fie că ești la judecătoria sectorului 2, care are schema de judecători complet acum, să ai același volum de muncă. Ne uităm la media europeană, care v-am spus, e undeva de 3 ori mai mică decât a noastră, de 4 ori mai mică decât a noastră. Și spunem că atâtea dosare pot intra pe rolul unui judecător într-un an. După aceea, stabilim câte pot intra într-o zi. Se calculează. Restul vor rămâne într-o listă. (…)

Va fi ca la medic. Dacă te duci la medic care are trei sloturi astăzi pentru consultație, întrebi: când este următoarea zi în care pot să vin la dumneavoastră? E peste o lună, două, trei, un an, doi, cinci. Cu siguranță primul efect va fi această listă de așteptare și va crește durata de timp de la data înregistrării dosarului până când ajunge la judecător. Ele se înregistrează în instanță, dar nu se repartizează judecătorului. Dacă ne dorim, dacă există voință politică, putem să operăm modificările pe care noi le-am propus și altele, care pot veni de oriunde, astfel încât această listă să se micșoreze și să nu mai fie atât de multe cauze în așteptare. Ce este foarte bun în opinia mea este că această listă va fi publică pentru fiecare instanță. (…) va fi o aplicație informatică. Este un program făcut de colegul nostru Cosmin Sterea Grossu, care e președinte la Tribunalul București. A muncit enorm zilele astea și, în principiu, se va implementa undeva la începutul lui iunie. (…)

La început va fi probabil un șoc. Pe măsură ce se așează lucrurile, asta duce și la creșterea calității actului de justiție. Noi avem acum ședințe de judecată de 120 de dosare. Nu poți să-i ceri unui judecător să intre la 8 dimineața cu 8.30. cu 120 de dosare și să facă un act de justiție de calitate și să știe tot ce e în dosarele alea și să iasă la 12 noaptea sau la 2 dimineața. În cele din urmă tot justițiabilul câștigă. Dar trebuie și concursul puterii politice. (…) Sunt oameni politicii și bine intenționați, pe care i-am și văzut pe unii, și cu siguranță putem să lucrăm, dar trebuie să existe deschidere”.

Alin Ene, judecător CSM: „Nu avem încredere în justiție, dar iată că încărcăm rolul instanțelor cu milioane de dosare. Încărcătura este mare, este evident că nu se mai poate”

„Noi, deocamdată, am făcut publice doar modificările pentru degrevare a instanțelor de judecată. E un pachet legislativ pe care noi l-am propus în principiu să încercăm să mai reducem din volumul de dosare. Sunt anumite cauze care nici n-ar avea ce să caute pe rolul instanțelor de judecată. Este și problema normării muncii, că asta este de actualitate. (…) Coșurile știu că le cumpărau grefierii. (…)

În ultimii 4 ani a fost o creștere de 30% a volumului. Pe ultimii 10 ani s-au dublat. Cred că România au o apetență pentru a se judeca, apropo și de încrederea în justiție. Nu avem încredere în justiție, dar iată că încărcăm rolul instanțelor cu milioane de dosare. Dar avem și o problemă de legislație și noi asta încercăm prin pachetul pe care l-am propus și de aceea proiectul nostru de normare, care e aproape de finalizare, undeva la sfârșitul lunii mai va fi gata, probabil în iunie o să înceapă. Proiectul vine la pachet cu aceste modificări legislative.

De unde am plecat? Am plecat de la realitatea pe care o spune și de noastră și de la faptul că avem pe studiile Comisiei Europene privind eficiența justiției. Încărcătura de dosare nouă intrate în România este de patru ori mai mare decât media europene. 8, ceva dosare la 100 de locuitori, media este la 2. Este evident că nu se mai poate. Nu se mai poate de mult, dar sistemul a mers în continuare, s-au făcut sacrificii de către judecători și grefieri, că și ei sunt la fel de implicați în acest volum mare de activitate. Dar nu putem să le cerem să facă asta la nesfârșit. Știți că am făcut o consultare la finalul anului trecut cu privire la problemele judecătorilor și n-a fost nicio mirare faptul că pe primul loc era aceasta: inflația de cauze, încărcătura foarte mare de dosare. Problema se rezolvă prin modificările legislative. (…)”

Alin Ene, judecător CSM: „Nu mai exista posibilitatea pensionării la 48 de ani și nici a pensionării cu să pensii mai mare decât salariul. A fost o minciună, care a fost rostogolită”

„Am constatat probleme la legile justiției, chestiuni care trebuie modificate. Dar de fiecare dată când ne-am îndreptat către Ministerul Justiției cu ele, ni s-a spus nu putem să umblăm la legile justiției pentru că sunt agreate cu Comisia Europeană, trebuie să le ținem 5-10 ani. Ei, când a venit vorba să tăiem pensii, să creștem vârsta de pensionare, nu s-a mai pus problema că trebuie ținute 10 ani, s-a rezolvat peste noapte cu angajarea răspunderii. Pierdeam banii din PNRR. (…) Noi în cheia asta am interpretat-o (n.r ca o minciună). Noi am văzut Prima scrisoare a Comisiei Europene nu se punea problema. Legea a fost acceptată, legea din 2023, care a modificat condițiile, a fost acceptată sub aspectul vârstei și al creșterii vârstei de pensionare și sub aspectul cuantumului. Nu era nicio problemă acolo. După aceea a venit în spațiu public un alt narativ. Dar ce ar fi bine poate de menționat este că din 2023 nu mai exista posibilitatea pensionării la 48 de ani și nici a pensionării cu să pensii mai mare decât salariul. Și da, asta a fost o minciună care a fost rostogolită. Pentru că era convenabilă (…) E un proverb indian. Se spune că dacă te pui pe malul unui râu și ai destulă răbdare, o să vezi încet, încet, trecând la vale, cadavrele dușmanilor tăi. Să zică. Nu știu când mai putem vorbi despre domnul Bolojan acum”.

Alin Ene, judecător CSM: „Știu că ni se reproșează: voi judecați cauzele care privesc pe voi. Ok, dar cine să ne judece?”

„Acum putem să abordăm puțin și problema asta cu justiția care își dă bani singură. Știu că ni se reproșează: voi judecați cauzele care privesc pe voi. Ok, dar cine să ne judece? Pe de altă parte trebuie să ne uităm de unde au venit hotărârile astea. Dacă legea este atât de prost făcută încât sunt discriminate anumite categorii, atunci este normal, firesc, ca ea să fie îndreptată în instanță. (…) Noi sperăm să avem un partener de dialog, pentru că trebuie să există un dialog între cele trei puteri în stat, noi puterea judecătorească, puterea executivă (…)”.

Alin Ene, judecător CSM: „Am avut de dus o luptă cu dezinformarea și manipularea, care, din păcate, de multe ori, au venit din partea Guvernului Bolojan. A fost mult circ”

„În primul rând, aș spune că a greșit plecând la ideea de a avea o confruntare cu sistemul judiciar. S-a vehiculat nevoia unor reforme, dar marea problema a fost că noi nu am fost consultați. Nu am avut un dialog real. Și vă spun cam cum am văzut eu ultimul an în acest conflict, deși noi n-am considerat că suntem în conflict cu puterea politică, am avut însă de dus o luptă cu dezinformarea și cu manipularea, care, din păcate, de multe ori au venit chiar de acolo, din partea Guvernului. Dar analiza pe care am făcut-o eu anul trecut m-a condus la concluzia că justiția a fost văzută ca o gură de aer. S-au luat multe măsuri nepopulare pentru întreaga populație din România și s-a acordat acest stimulent, să zic, pentru oameni să uite cumva de măsurile care s-au luat împotriva lor. (…) E vechiul dicton roman, pâine și circ. Pâinea a fost mai puțină, acum de ce a fost mai puțină sau dacă a fost mai puțină sau doar mai prost gestionată, nu știm. Da, am dat mai mult circ. (…) Probabil că a fost o pălărie prea mare. Poate că țara se conduce altfel decât Primăria sau Consiliul Județean.”

România are un deficit de 20% în rândul judecătorilor. Magistrații au avut de gestionat anul trecut peste 3,6 milioane de dosare. În 2026, în instanțe au intrat peste cu 55.000 mai multe dosare decât în primele patru luni ale anului trecut. În instanțe sunt peste 850 de posturi de judecător vacante.

Care sunt soluțiile pentru ca justițiabilul să fie mulțumit de cum se desfășoară actul de Justiție în România, cum ar trebui să se rezolve problema acută a deficitului de personal și aglomerării, cât de atractivă mai este magistratura după ce Executivul s-a luat la trântă cu judecătorii, ce a rezolvat „reforma" pensiilor, de ce o parte din procurori au o problemă cu judecătorii din România, cum poate fi revigorată lupta anticorupție în România și ce este necesar să se modifice în legile Justiției – despre toate acestea și multe altele discutăm cu judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

