Prima pagină » Politic » Cine a decis cum se împart cele 16 miliarde din SAFE. Ilie Bolojan? Răspunsul lui Grindeanu

Decizia privind împărțirea celor 16 miliarde de euro din programul SAFE „pare că s-a luat la nivel de Cancelarie", declară Sorin Grindeanu, președintele PSD, arătând indirect spre Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului Bolojan.
Andreea Tobias
30 apr. 2026, 20:47, Politic

Întrebat, la Antena 3 CNN, cine a decis modul de alocare a fondurilor din SAFE, Grindeanu a refuzat să dea nume.

„Nu pot să vorbesc din interiorul acestei întâlniri”, a spus el, referindu-se la discuțiile de la Palatul Cotroceni.

16 miliarde și o decizie contestată

Grindeanu a explicat că PSD a susținut programul SAFE în principiu. A precizat că aproximativ patru miliarde merg pe mobilitate militară. Sunt vizate tronsoane de autostradă spre granița cu Ucraina și spre Moldova.

Referitor la restul de 12 miliarde, liderul PSD a criticat decizia de a împrumuta bani în loc să îi investești în industria națională de apărare.

„Românii trebuie să dea banii înapoi”, a afirmat el.

„Din cele 12 miliarde rămase, poți face shopping de 3. Dar 8-9 miliarde le bagi în industria națională de apărare și creezi locuri de muncă”, a declarat Grindeanu.

„Pare că s-au gestionat lucruri la cancelarie”

Întrebat direct dacă Ilie Bolojan a luat decizia, Grindeanu a fost vag. „Pare că decizia s-a luat la nivel de Cancelarie”, a răspuns el.

La întrebarea dacă este vorba despre Mihai Jurca, șeful Cancelariei, Grindeanu a confirmat indirect: „Acolo pare că s-au gestionat lucruri”.

