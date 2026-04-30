„AUR este un partid extremist? ”. Răspunsul lui Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu a fost întrebat, joi seara, la Antena 3 CNN dacă „AUR este un partid extremist”, moderatoarea cerându-i să răspundă cu „da” sau „nu”.

„Nu sunt un om care fuge de răspunsuri. Am văzut înainte de această moțiune comună semnată de parlamentari, PSD-AUR în special, dar la care au venit și alții, tot felul de ziceri dinspre Ilie Bolojan, dinspre Dominic Fritz, dinspre reprezentanței PNL și USR, niște bezele aruncate către cei de AUR în dorința de a-i atrage de partea lor. Nu e treaba mea să fac caracterizări vizavi de un partid sau altul. Ce am făcut eu, împreună cu colegii mei, este următorul lucru: am făcut un demers parlamentar, care s-a dovedit a fi, până acum, unul cu susținere, având în vedere că sunt 254 de semnături strânse pe această moțiune”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a precizat că nu s-a dat vot la consultare și despre o colaborare cu AUR, dar pentru că și AUR dorea să depună o moțiune de cenzură, s-a considerat că exista riscul ca aceste două moțiuni să se anihileze reciproc.

Moderatoarea a insistat că întrebarea a fost alta, adică dacă „AUr este un partid extremist sau nu”. Președintele PSD a spus că el crede că a răspuns la întrebare.

„Nu fac caracterizări, nici nu fug. E treaba lor”, a mai spus el.

Altă întrebare: Este AUR frecventabil?

Astfel, pentru că nu a răspuns, moderatoarea a schimbat întrebarea în „AUR este un partid frecventabil?”. Nici de această dată, Grindeanu nu a dat un răspuns cu „da” sau „nu”. El a răspuns: „AUR a fost votat de către cetățenii. E al doilea partid din România. PSD n-a făcut înțelegeri, nici măcar la buget, când era foarte simplu să facem acest lucru. Vă aduceți aminte de pachetul de solidaritate? Vă aduceți aminte de pachetul pentru românii cu venituri mici, și anume pensii în special pentru românii cu dizabilități? Toate aceste lucruri n-au fost finanțate de către guvern. Și atunci, prin pachetul de solidaritate, noi am încercat să corectăm lucrurile în Parlament. Puteam să fac o înțelegere foarte simplă”.

„Deci e frecventabil AUR?”, a instatat moderatoare.

„Nu fac caracterizări”, a răspuns Grindeanu.

De ce nu vrea PSD majoritate cu AUR

.Sorin Grindeanu a fost întrebat, apoi, de ce nu face PSD o majoritate cu AUR, dacă el consideră că este un partid „frecventabil” și este al doilea partid votat în Parlament.

„Cred că ar trebui să pornim de la cauze. Explicațiile pe care le-am dat inclusiv colegilor mei din Partidul Socialist European, inclusiv ieri, când am fost la Paris și am avut întâlnire cu omologa mea, președintea Adunării Naționale, și i-am explicat care este situația politică. Să știți că nu am fi în această situație dacă Ilie Bolojan și-ar fi dat demisia. Într-o țară, și oamenii au înțeles, toți, atâta timp cât i-am retras sprijinul politic, și în Franța, și în Belgea, și în Germania, și peste tot, un prim ministru își dă demisia. În acest moment nu există, nu există o majoritate care să-l susțină. Acest demers este unul parlamentar și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune. Și asta am spus-o și eu, au spus-o și ceilalți semnatari ai acestei moțiuni. Și oricât s-ar încerca să se argumenteze cumva că există această înțelegere, nu există. Am mai spus de asemenea de mai multe ori că îmi doresc ca soluția post-moțiune să fie una în interiorul acestor partide care au format și până acum această majoritate. Asta este ceea ce îmi doresc. De aceea n-am să intru în această capcană pe care o întinde Ilie Bolojan acum, „după mine, potopul”. Dacă el nu mai este prim-ministru, nu mai poate să existe nici o variantă în interior, după logica domniei sale. E fals. Există viață și după Ilie Bolojan prim-ministru”, a mai spus președintele PSD.