Sorin Grindeanu: „Bolojan are un limbaj fascist”

Invitat, joi, la Antena 3 CNN, președintele PSD a declarat că limbajul folosit de premierul Ilie Bolojan „este un limbaj fascist” și că este un exemplu din perioada propagandei fasciste al lui Goebbels, dinainte și din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Liderul PSD a declarat că el nu își permite să vorbească așa și să îi eticheteze pe alții, și că premierul are un fetiș politic: „a găsit dintr-o dată și a aprins lumina, că tot așa spune, văd că e un fetiș din ăsta politic, cu cămări, cu lumini aprinse, cu șobolani”.

De asemenea, Grindeanu a adăugat că dacă tot a făcut Bolojan descoperiri, de ce nu a făcut vreo plângere la instituțiile statului, deoarece „s-ar putea să fie acuzat de tăinuire”.