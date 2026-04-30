Ciprian Ciucu, despre moțiunea de cenzură: Nu cred că partidul nostru își va trăda liderul. Avem doar două opțiuni: guvern minoritar sau opoziție

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a exclus o schimbare de poziție din partea partidului, privind moțiunea împotriva guvernul condus de Ilie Bolojan. În acest context, edilul general a subliniat că formațiunea nu va relua discuțiile cu PSD.
MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
30 apr. 2026, 15:41, Politic

„Partidul nu își va trăda liderul”

Ciprian Ciucu a afirmat joi că PNL nu își va schimba poziția față de președintele partidului Ilie Bolojan, subliniind totodată că liberalii resping orice fel de colaborare cu PSD după ce au depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. 

„Nu cred că partidul nostru își va trăda liderul. Vă dați seama cât de penibile am fi, dacă după două decizii consecutive, clare, în care am spus PSD-ului care este condiția noastră, să ne întoarcem unu la mână. Este exclus așa ceva. Exclud noi discuții cu PSD. Deja au inițiat moțiunea, deja au ajuns mult prea departe, deja au jignit fiecare membru al partidului nostru prin comportament”, spune Primarul General, joi, la Digi24. 

Liderul liberal a expus și singurele variante rămase pentru PNL: „Avem doar două opțiuni. Guvern minoritar sau opoziție. Altă opțiune nu există în acest moment”.

Întrebat despre șansele de reușită ale moțiunii de cenzură, Ciucu nu s-a exprimat clar invocând funcția pe care o ocupă. „Nu știu, pentru că v-am zis, fiind toată ziua la primărie și foarte angrenat astăzi am avut dezbaterea pe bugetul capitalei, nu am participat la astfel de discuții și momentan nu am discutat cu colegii mei, nu am niciun fel de feedback din acea direcție”, spune edilul. 

Legat de criticile interne privind acțiunile conducerii PSD, Ciucu a declarat: „mi-aduc aminte de momentul în care PNL se afla într-o situație în care membrii lor, inclusiv noi toți, eu, poate ne era teamă să vorbim în fața condiției deschise. Și ne-a costat acest lucru. Dar am învățat din greșelile noastre”. 

Cererile social-democraților

Declarațiile lui Ciucu sunt făcute după ce PSD a cerut liberalilor aflați în opoziție față de conducerea lui Ilie Bolojan, să „abandoneze un premier care și-a pierdut sprijinul politic”.

„Facem apel la liderii responsabili să înțeleagă că a-l susține pe Bolojan până în pânzele albe, în fruntea unui guvern nefuncțional, înseamnă a distruge orice șansă de scoatere a economiei din recesiune. Am văzut în ultimele zile câteva voci importante din PNL, atât la nivel central, cât și din teritoriu, care vorbesc despre necesitatea unui dialog politic post-Bolojan între partidele care compun alianța de guvernare. Îi încurajăm pe toți liberalii care gândesc la fel, dar nu au avut, deocamdată, curajul să se exprime, să o facă în aceste zile”, spuneau social-democrații. 

Marți, plenul reunit al Parlamentului va dezbate și va vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Moțiunea a fost depusă și cu sprijinul PSD, după ce formațiune și-a retras miniștrii și toți reprezentanții din aparatul Guvernului. 

