Ciucu: In extremis am putea renegocia cu PSD un protocol de care să ne și ținem

„Nu știu dacă suntem în acel punct de inflexiune în care să nu putem continua așa. Pentru că noi am spus, noi n-am zis, acum gândesc cu voce tare, noi n-am zis că nu mai facem deloc cu PSD. Am zis așa, dacă picați guvernul, uitați de noi. Dar dacă își revin, nu știu dacă schimbă peste noapte, și revine PSD-ul, nu vrem nici măcar scuze, dar vrem ca să ne renegociem protocolul”, a spus, la Digi24, Ciprian Ciucu.

El susține că protocolul trebuie renogociat pentru a fi incluse și termene.

„Adică noi am pus cine este responsabil să facă. N-am zis până când. Și miniștrii PSD au blocat foarte multe reforme”, a declarat el.

Liderul liberal vorbește de „un an întreg de atacuri și de stratageme” și că este „foarte greu să recâștigăm încrederea”.

„In extremis, și accentuez in extremis am putea renegocia un protocol de care să ne și ținem. Cu termene. Adică nu doar cu responsabilități cine ce face. Ca să ne asigurăm că nu sunt degeaba la guvernare, pentru că scopul nu este să stai la guvernare și la putere de dragul puterii. Nu este ăsta scopul. Scopul este să facem ceea ce este corect”.