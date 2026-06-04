Ciprian Ciucu le cere răbdare bucureștenilor în fața șantierelor: Acum e disconfort, dar apoi va fi mult mai bine

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis un apel către locuitorii Bucureștiului să manifeste înțelegere față de disconfortul generat de lucrările de infrastructură aflate în desfășurare în mai multe zone ale orașului.

„Face apel la bucureșteni să înțeleagă că vor urma câțiva ani de șantiere, de disconfort în trafic. Dar la final va fi mult mai bine”, spune oficialul.

Mesajul a fost făcut în timpul unei vizite pe șantierul de modernizare a liniei de tramvai Pallady- Camil Ressu-1 Decembrie- Basarabia- Calea Călărașilor- Corneliu Coposu-Titan, subliniind că procesul nu se rezumă doar la înlocuirea șinelor vechi de peste jumătate de secol, ci presupune intervenții structurale adânci.

De ce sunt atât de complexe șantierele?

„Dacă ar fi vorba doar despre înlocuirea unei șine de tramvai, ar fi simplu și s-ar face repede. Dar aici, avem lucrări complexe, la utilitățile din subteran (apă-canal, rețele electrice, gaze), care trebuie executate corect. Nu vrem ca peste doi ani, după ce reabilităm șina de tramvai, să se spargă o țeavă pe dedesubt, că atunci aruncăm banii pe fereastră. Vreau să facem lucrări de calitate, cu simț de răspundere, care să reziste zeci de ani”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Primăria Municipiului București.

Presiunea termenelor limită

Despre deschiderea mai multor șantiere în același timp, Ciucu a explicat că lucrările sunt finanțate din fonduri europene și trebuie finalizate în termenele asumate.

„De ce am deschis simultan mai multe șantiere? Pentru că se fac cu bani europeni și trebuie să ne încadrăm în termen. Altfel, pierdem banii. Dar orașul nostru are nevoie de aceste lucrări”, spune edilul.

Bilanțul șantierelor

Primarul a prezentat și evoluția lucrărilor. din totalul de 50 de kilometri de rețea programați pentru modernizare, 5.5 kilometri sunt deja finalizați, iar alți 37 de kilometri se află în execuție.

În cursul acestui an urmează să fie finalizate încă trei loturi de șină de tramvai: „Lotul 9 (bd Chisinau, de la rond Pantelimon până la Bd. Basarabia); Lotul 10 (de la Bd. 1 Decembrie – terminal Republica). Aici depindem de finalizarea proiectului Primăriei Sectorului 3- pasarela pietonală, Lotul 11 (Bd. Expozitiei, cu strazile adiacente)”.

„Valoare totală este 7,147 miliarde lei, din care 1,678 miliarde lei (23%) sunt fonduri nerambursabile prin POR. Finanțarea include: 50 km șină, achiziția a 63 de tramvaie, plus refacerea depourilor Titan și Colentina Deadline: 31 dec 2029, ca să nu pierdem finanțarea”, se mai arată în mesajul publicat de PMB.