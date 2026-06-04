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Ciprian Ciucu primește mandat să preia ELCEN. Primăria Capitalei anunță planul de transfer al companiei de la Ministerul Energiei

Primăria Bucureștiului a anunțat că primarul general Ciprian Ciucu a primit acordul Consiliului General pentru a gestiona preluarea companiei ELCEN de la Ministerul Energiei.
Ciprian Ciucu primește mandat să preia ELCEN. Primăria Capitalei anunță planul de transfer al companiei de la Ministerul Energiei
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Maria Nițu
04 iun. 2026, 13:38, Politic
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Consiliul General al Municipiului București a aprobat ca primarul general Ciprian Ciucu să gestioneze procesul de preluare a companiei ELCEN de la Ministerul Energiei.

Primăria Capitalei a anunțat că transferul va fi finalizat ulterior printr-un contract de vânzare-cumpărare, care va trebui aprobat printr-o nouă hotărâre de consiliu.

Reprezentanții instituției au transmis joi, pe pagina de Facebook: „Pas important pentru preluarea ELCEN! Primarul general Ciprian Ciucu are acordul Consiliului General pentru a gestiona preluarea societăţii de la Ministerul Energiei. Este un demers care se discută încă din 2017, când s-a dat o ordonanţă de urgenţă pentru a trece pachetul de acţiuni de la Guvern la PMB. În 2025, consilierii generali şi-au dat acceptul pentru începerea transferului, însă fără vreo finalizare”

Conform Primăriei, „primarul general va putea negocia preluarea, semna orice protocol necesar, obţine toate avizele pentru transfer, dar şi cere o analiză a situaţiei actuale a ELCEN.”

„Transferul va fi finalizat printr-un contract de vânzare-cumpărare, care va fi aprobat printr-o altă hotărâre de consiliu”, mai precizează PMB.

Primăria a explicat și modul în care funcționează în prezent sistemul de termoficare din Capitală, prin SACET: „În Bucureşti, reţeaua este formată din ELCEN, care produce agentul termic în centrale, şi Termoenergetica, care transportă şi distribuie căldura către consumatori. Prin preluarea ELCEN, putem să ne asigurăm că producţia şi distribuţia agentului termic vor fi coordonate într-un sistem unitar şi facem investiţii şi modernizăm reţeaua de termoficare mult mai uşor”

Totodată, autoritățile spun că „preluarea acţiunilor nu înseamnă fuziunea ELCEN cu Termoenergetica”.

La nivel guvernamental, procedura de transfer a fost inițiată la finalul lunii mai, prin memorandum, iar pachetul de acțiuni urmează să fie transferat de la statul român, prin Ministerul Energiei, către Municipiul București.

Etapele de implementare vor fi coordonate de șeful Cancelariei Prim-ministrului, iar valoarea tranzacției va fi stabilită în urma unei evaluări de piață realizate de Ministerul Energiei în perioada următoare.

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