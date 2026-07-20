Alexandru Rogobete, alături de protestatarii din sănătate: „Nu putem vorbi despre siguranța pacienților fără să avem grijă de cei care îi îngrijesc”

Fostul ministru al Sănătății din partea PSD, Alexandru Rogobete, și-a exprimat sprijinul pentru angajații din sistemul medical care au participat luni la greva de avertisment organizată de Federația SANITAS.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a scris că a ales să fie alături de personalul medical de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București și a spus despre greva de avertisment că „este pe deplin justificată”.

„Astăzi am ales să fiu acolo unde este cea mai importantă luptă: alături de colegii mei și de personalul medical de la Spitalul Clinic de Urgență «Bagdasar-Arseni» din București. Este prima grevă de avertisment de o asemenea amploare din ultimii mulți ani. Și, din păcate, este pe deplin justificată”, a scris Alexandru Rogobete.

Fostul ministru a precizat că a discutat cu medici, asistenți, infirmieri și personal auxiliar despre problemele cu care se confruntă zilnic în spitale.

„Am stat de vorbă cu medici, asistenți, infirmieri și personal auxiliar. Le-am ascultat problemele reale, pe cele pe care le trăiesc zi de zi în spital, nu pe cele imaginate din birouri”, a afirmat Rogobete.

Acesta a declarat că, în perioada în care s-a aflat la conducerea Ministerului Sănătății, vizitele constante în spitale l-au ajutat să înțeleagă nevoile sistemului și să promoveze măsuri solicitate de personalul medical.

„Și când am fost ministrul Sănătății am mers constant în spitale, pentru că acolo înțelegi cu adevărat ce trebuie schimbat. Multe dintre măsurile pe care le-am luat au pornit din dialogul cu oamenii care lucrează la patul bolnavului. Am modificat legislația pentru flexibilizarea gărzilor, am introdus posibilitatea gărzilor de 12 ore și plata rezidenților pentru activitatea din gardă. Tot atunci am reușit să oprim tăierea generalizată de 10% a veniturilor din sănătate, sistemul sanitar fiind exceptat”, a scris acesta.

„Voi continua să lupt cu toate resursele mele pentru a opri slăbirea sistemului de sănătate prin reforme făcute fără dialog și fără înțelegerea realității din spitale”, a scris fostul ministru.

El spune că schimbările propuse nu trebuie să ducă la scăderea veniturilor angajaților și nici la creșterea presiunii asupra personalului medical.

„Reforma nu înseamnă să diminuezi veniturile personalului medical, să blochezi posturi și să ceri oamenilor să muncească până la epuizare. Nu putem vorbi despre siguranța pacienților fără să avem grijă de cei care îi îngrijesc”, a scris Rogobete.

„După ani în care dumneavoastră ați avut grijă de România, este timpul ca România să aibă grijă de dumneavoastră. O să fie bine!”, a declarat Alexandru Rogobete.