Alexandru Rogobete, după vizita la Muntele Athos: „Funcțiile trec, dar binele pe care îl faci oamenilor rămâne”

Rogobete a afirmat că experiența i-a oferit un prilej de reflecție și rugăciune și a subliniat că responsabilitatea unui demnitar este de a rămâne aproape de oameni și de a face bine comunității.

Întâlnire cu Protosul Sfântului Munte Athos

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Alexandru Rogobete a precizat că discuția purtată cu părintele Gheronda Gheorghe Vatopedinul a fost despre responsabilitate, credință și binele făcut oamenilor.

„Astăzi am avut onoarea de a mă întâlni cu Protosul Sfântului Munte Athos, Părintele Gheronda Gheorghe Vatopedinul, cu care am vorbit, simplu, despre bine. Despre responsabilitatea fiecăruia de a lăsa lumea puțin mai bună decât a găsit-o și despre faptul că binele se face prin oameni, cu răbdare, cu smerenie și cu bună-credință”, a scris el.

„M-am rugat pentru sănătatea noastră, a tuturor”

Fostul ministru a afirmat că, în timpul petrecut la Muntele Athos, s-a rugat pentru cei aflați în suferință, pentru personalul medical și pentru familiile care trec prin momente dificile.

„M-am rugat pentru sănătatea noastră, a tuturor. Pentru familiile care trec prin încercări, pentru cei bolnavi, pentru medicii care luptă în fiecare zi, pentru oamenii care își duc poverile în tăcere și pentru toți cei care au nevoie de o rază de speranță”, a transmis Alexandru Rogobete.

Acesta a adăugat că vizita a fost și un moment de introspecție. „Dincolo de orice funcție, sunt și eu om. Am momente de îndoială, de oboseală și de căutare. Cred că fiecare dintre noi are nevoie, din când în când, de un loc în care să își regăsească sufletul”, a scris Rogobete.

Mesaj despre rolul funcției publice

În mesajul publicat după vizită, Rogobete a susținut că experiența de la Athos i-a reconfirmat convingerea că funcțiile publice trebuie exercitate în slujba cetățenilor.

„Aici am înțeles încă o dată că adevărata putere nu înseamnă să fii deasupra oamenilor, ci să fii alături de ei. Poate că acesta este și rostul oricărei funcții publice. Dincolo de politică, de orgolii și de competiții, rămâne o singură întrebare care contează cu adevărat: cât bine ai făcut oamenilor?”, a afirmat acesta.

Rogobete a precizat că se întoarce de la Muntele Athos „mai liniștit, mai împăcat și mai hotărât. Cu fața către oameni” și a adăugat că România are nevoie „de mai puțină învrăjbire și de mai multă bunătate, de mai puțin zgomot și de mai multă construcție”.

Mesajul se încheie cu promisiunea că va încerca „în fiecare zi, să nu uit ceea ce am simțit aici: că funcțiile trec, dar binele pe care îl faci oamenilor rămâne”.