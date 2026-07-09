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Rogobete: Nu există viitor pentru România dacă rămânem prizonierii propriilor orgolii

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că România traversează un moment în care responsabilitatea trebuie să prevaleze în fața orgoliilor politice și face apel la liderii politici să colaboreze pentru găsirea unor soluții în interesul cetățenilor.
Rogobete: Nu există viitor pentru România dacă rămânem prizonierii propriilor orgolii
SURSA: Facebook/Alexandru Rogobete
Laura Buciu
09 iul. 2026, 20:02, Politic
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Alexandru Rogobete spune că România nu mai are timp pentru orgolii: „Sunt momente în istoria unei țări în care nu mai contează cine are ultimul cuvânt. Contează cine are primul gest de responsabilitate. Cred că acesta este unul dintre acele momente”, a transmis Rogobete, joi, pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru al Sănătății susține că adevărata măsură a unui lider nu este lipsa greșelilor, ci capacitatea de a recunoaște atunci când este nevoie de o schimbare de direcție și disponibilitatea de a construi împreună soluții mai bune.

„Nu suntem perfecți și mereu e loc de mai bine. Toți greșim. În politică, în administrație, în viață. Dar adevărata măsură a unui lider nu este să pretindă că nu greșește niciodată, ci să aibă maturitatea de a recunoaște când trebuie schimbată direcția și curajul de a construi împreună ceea ce este mai bine pentru oameni”, mai spune Rogobete.

Fostul ministru consideră că România „nu are nevoie de orgolii, răzbunări, etichete sau blocaje”, ci de lideri dispuși să stea la aceeași masă și să găsească soluții pentru cetățeni.

Potrivit ministrului, decidenții trebuie să privească dincolo de calculele politice, sondaje și ambițiile personale și să se concentreze asupra preocupărilor oamenilor, antreprenorilor și tinerilor care își doresc un viitor în România.

„Nu există lideri adevărați fără curajul de a uni. Și nu există viitor pentru România dacă rămânem prizonierii propriilor orgolii”, a mai transmis fostul ministru al Sănătății.

În finalul postării, Alexandru Rogobete afirmă că oamenii îi vor judeca pe liderii politici nu după disputele câștigate, ci după capacitatea de a pune interesul României pe primul loc.

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