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Ce se va întâmpla cu „atelierul de ciocolată” din sediul CENAFER. Anunțul lui Radu Miruță

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat vineri că „atelierul de ciocolată” descoperit în sediul CENAFER din Gara de Nord nu va mai funcționa. Oficialul susține că în instituție se desfășura o activitate comercială ilegală.
Ce se va întâmpla cu „atelierul de ciocolată” din sediul CENAFER. Anunțul lui Radu Miruță
Sursa foto: Captură video/ Facebook Radu Miruță
Alexandra-Valentina Dumitru
17 iul. 2026, 12:15, Politic
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Radu Miruță a precizat că existența unor camere de odihnă pentru instructorii aflați în tranzit este prevăzută în contractul colectiv de muncă și reprezintă o practică legitimă. Ministrul a subliniat însă că situația descoperită la Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) este diferită.

„Problema mea este când acolo, nu pentru acești oameni, ci pentru director, se amenajează un apartament și mai cu seamă peste asta, când într-o astfel de unitate se elaborează un atelier care face aproape industrial ciocolată, pe care directorul îl promovează pe internet spre vânzare. Una este asigurarea cazării pentru instructori, alta este activitatea de producție printr-un atelier de astfel de lucruri. Și mai mult decât atât, sunt 28 de instructori care își desfășoară activitatea în 8 centre din România”, a declarat Miruță.

Potrivit ministrului, directoarea i-ar fi spus că, în toate cele opt centre din țară, instructorii folosesc spațiile de cazare doar 5-6 nopți pe lună.

Miruță a adaugăt că „la București o fi frecvența mai mare, din 5-6 poate sunt 2 nopți. Ce am văzut eu acolo nu are legătură cu asta. Adică e un stat permanent acolo și abordarea asta de a face activitate comercială, ilegală, într-o structură a statului român cu am uitat cheia, dar nu am, dar haideți să veniți mâine, dar vă invit poimâine, nu ține”.

Miruță a mai precizat că a aflat de situație în urma sesizărilor primite.

„Nu va mai funcționa”

Întrebat de cât timp funcționa atelierul, ministrul interimar a răspuns că nu a făcut „probă cu Carbon-14, dar probabil că destul de mult timp și oricum nu va mai funcționa”.

Declarațiile vin după controlul efectuat la CENAFER, unde reprezentanții Ministerului Transporturilor au descoperit ingrediente și echipamente folosite pentru prepararea ciocolatei, precum și un spațiu amenajat ca locuință pentru directoare în interiorul instituției.

În timpul verificărilor, directoarea CENAFER, Anna Maria Dudas, a susținut că produsele găsite urmau să fie oferite cadou la biserică și a negat că le-ar fi folosit pentru consum personal. Ea a recunoscut însă că locuiește în spațiul amenajat din sediu. Directoarea a afirmat că l-a amenajat din fonduri proprii și că a preluat situația de la conducerile anterioare.

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