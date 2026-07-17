Prima pagină » Politic » Miruță despre Steaua: „E foarte limpede, acestei echipe i-au fost puse cu dedicație foarte multe piedici”

Miruță despre Steaua: „E foarte limpede, acestei echipe i-au fost puse cu dedicație foarte multe piedici”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a vorbit din nou despre starea Clubului Sportiv Steaua. Este foarte limpede, acestei echipe i-au fost puse cu dedicație foarte multe piedici, a spus Miruță. Ministrul a mai spus că echipa de fotbal nu îndeplinește condițiile pentru a promova în Superliga.
Miruță despre Steaua: „E foarte limpede, acestei echipe i-au fost puse cu dedicație foarte multe piedici”
Sursă foto: Adreea Alexandru / Mediafax Foto
Petru Mazilu
17 iul. 2026, 11:49, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul interimar a făcut declarațiile vineri, în timpul unei conferințe de presă.

„Este foarte limpede că acestei echipe i-au fost puse cu dedicație foarte multe piedici”, a declarat Radu Miruță argumentând că doar Ministerul Apărării se află în această situație.

El a dat vina pe alți foști miniștri și a arătat că alte ministere, aflate în situații asemănătoare, au primit derogare.

Variantele prezentate de Miruță

Radu Miruță a prezentat din nou variantele care ar permite deblocarea situației de la echipa Steaua. O variantă ar fi înființarea unei societăți comerciale care va colabora cu altă societate comercială interesată să investească la Steaua. Varianta presupune modificarea legii ceea ce nu poate face un Guvern interimar.

O altă soluție ar putea fi o asociere cu scop patrimonial. În acest scenariu, ministerul nu va mai putea finanța echipa, iar noua asociație va prelua toate cheltuielile, inclusiv cele cu stadionul. Ar fi bătaie de joc să le ofer suporterilor speranțe false, a fost mesajul de final al lui Miruță.

„Refuz să cred că rămâne blocată definitiv (blocată în liga a doua n.r.)”, a precizat Radu Miruță.

Citește și

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Un fost ministru de Finanțe spune câți bani a cheltuit România pentru ucraineni și explică pierderile provocate de război
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 8.000 de euro. Terenul are 2320 de metri pătrați
Cancan
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport
Victor Ciutacu și alți trei lucrători la RTV, condamnați la daune-record pentru dezinformările despre spitalul ridicat din donații de „Dăruiește Viață”
Libertatea
Herpangina la copii: ce este, cum se manifestă și când trebuie să ajungi cu cel mic la medic. Infecția e periculoasă pentru copii
CSID
Renault aduce 9 modele în Rabla 2026. Care este cea mai ieftină ofertă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da