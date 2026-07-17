Miruță despre Steaua: „E foarte limpede, acestei echipe i-au fost puse cu dedicație foarte multe piedici”

Ministrul interimar a făcut declarațiile vineri, în timpul unei conferințe de presă.

„Este foarte limpede că acestei echipe i-au fost puse cu dedicație foarte multe piedici”, a declarat Radu Miruță argumentând că doar Ministerul Apărării se află în această situație.

El a dat vina pe alți foști miniștri și a arătat că alte ministere, aflate în situații asemănătoare, au primit derogare.

Variantele prezentate de Miruță

Radu Miruță a prezentat din nou variantele care ar permite deblocarea situației de la echipa Steaua. O variantă ar fi înființarea unei societăți comerciale care va colabora cu altă societate comercială interesată să investească la Steaua. Varianta presupune modificarea legii ceea ce nu poate face un Guvern interimar.

O altă soluție ar putea fi o asociere cu scop patrimonial. În acest scenariu, ministerul nu va mai putea finanța echipa, iar noua asociație va prelua toate cheltuielile, inclusiv cele cu stadionul. Ar fi bătaie de joc să le ofer suporterilor speranțe false, a fost mesajul de final al lui Miruță.

„Refuz să cred că rămâne blocată definitiv (blocată în liga a doua n.r.)”, a precizat Radu Miruță.