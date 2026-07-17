Un comandant militar își punea soldații la muncă în propria gospodărie. Miruță: „Lua unitatea la plăcerea și confortul său”

Miruță a prezentat rezultatele unui control efectuat la unitatea militară din Murfatlar și a descris situația drept una „ridicolă” și „inacceptabilă”.

„Acolo era luată unitatea pur și simplu la plăcerea și confortul comandantului unității”, a declarat Miruță.

Potrivit ministrului, verificările au fost dispuse în urma unor sesizări și au confirmat mai multe abateri.

„S-a confirmat faptul că domnul comandant deconta produse personale, adidași, treninguri pentru dumnealui și pentru familie la contabilitatea unității, punea militarii din cadrul unității la muncă în propria gospodărie, zugrăvit apartament, le cerea militarilor să-i pregătească și să-i servească masa acasă pentru diverse evenimente personale pe care le avea”.

Acesta a susținut că ofițerul încasa și bani pentru chirie fără să locuiască efectiv cu chirie și că solicita produse alimentare de la subordonați.

„Încasa bani de chirie deși nu stătea în chirie, pretindea și primea de la subordonați produse alimentare în cantități mari”, a spus Miruță.

În timpul controlului au fost descoperite mai multe bunuri, dar și lipsa unei cantități importante de combustibil.

„În momentul desfășurării controlului, a fost găsită carcasă de porc, 100 de litri de vin îmbuteliați pe diverse sortimente, kilograme de calcan, pește și o lipsă de 1.700 de litri de motorină”, a declarat ministrul.

În urma concluziilor controlului, conducerea Ministerului Apărării a decis schimbarea comandantului și sesizarea autorităților competente.

„Este clar că e incompatibil cu comanda unității, motiv pentru care am dispus retragerea de la comanda unității și numirea unui alt ofițer, sesizarea organelor abilitate plus cercetarea administrativă pentru cei care acceptau să înregistreze în contabilitate astfel de produse personale”, a precizat Miruță.