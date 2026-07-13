Radu Miruță despre corveta „Contraamiral August Roman”: În șase luni va avea dotări de 47 de milioane de euro

Cum va fi dotată noua corvetă?

Corveta „Contraamiral August Roman”, care a intrat în dotarea Forțelor Navale Române, după ce a fost achiziționată din Turcia va beneficia de noi capabilități de luptă în următoarele luni, a anunțat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Momentan, nava este dotată cu două mijloace ofensive: o instalație artileristică, calibru 76 mm și mitraliere, calibru 12.7 mm, potrivit datelor publice pe site-ul forțelor navale.

„Am pus în SAFE de 47 de milioane de euro capabilități de luptă antisubmarin, de apărare antiaeriană la joasă altitudine, care urmează să fie adăugate pe șasiul existent al corvetei în următoarele 5-6 luni de zile. Nu se va duce nava într-un alt șantier. Se montează la Cheu, pentru că ea a venit pregătită cu aceste puncte în care se vor monta echipamentele pe care le-am comandat de asemenea prin SAFE. ”, a declarat Miruță, luni la TVR Info.

Compromisul dintre livrarea rapidă și producția autohtonă

Ministrul a mai precizat că România urmărește și dezvoltarea industriei autohtone, dar și livrarea cât mai rapidă a capabilităților necesare.

„Această navă este prima care după 36 de ani a intrat în portul Constanța ca fiind nouă. România este într-o luptă cu două aspecte. Unu, să ai cât mai repede și doi, pentru mine, să produci în România. Compromisul a fost că această navă ne-a putut fi livrat în șase luni, adică bucata de cât mai repede am bifat-o. România a mai semnat pentru patru nave care costă un miliard de euro. pentru suma de un miliard de euro nu le-am mai cumpărat, chiar dacă ne grăbeam. Ci am pus condiția ca ele să se construiască la șantierul Naval Mangalia 2 Mai”, explică Miruță.

Radu Miruță a adăugat că, după instalarea noilor sisteme de armament, „Contraamiral August Roman” va avea capabilității operaționale superioare în vederea afirmării flotei române în Marea Neagră.

„Ceea ce acum de asemenea este o corvetă, va deveni o corvetă mai dotată. Nu înseamnă că este maximul de corvetă. Nu înseamnă că nu vor mai exista alte corvete mai dotate decât asta. Dar este o capabilitate care dă șansa României să pretindă. Pentru că pe noi ne interesează să devenim cât mai relevanți la Marea Neagră”, spune Miruță.

Sursa video: TVR Info