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Grindeanu acuză AUR că îl ține în funcție pe Ilie Bolojan

Președintele PSD Sorin Grindeanu acuză AUR că îl ține în funcție pe Ilie Bolojan: „În continuare, Bolojan este la Palatul Victoria, fiindcă AUR n-a votat guvernul Veștea”.
Grindeanu acuză AUR că îl ține în funcție pe Ilie Bolojan
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
13 iul. 2026, 22:38, Politic
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Liderul PSD Sorin Grindeanu a vorbit luni despre AUR și a acuzat formațiunea că îl ține în funcție de Ilie Bolojan.

„AUR a ieșit din sală, AUR e cel care continuă să-l țină în funcție pe Bolojan”, a spus la România TV Grindeanu.

El a spus că nu are încredere în George Simion: „Dați-mi voie să n-am încredere deloc în ceea ce spune Simeon. Da, deloc. Deloc. (…) N-am încredere, e dreptul meu să n-am încredere. Probabil că nici domnia sa n-are în mine”.

Social-democratul a fost întrebat de ce este exclusă orice alianță de guvernare cu AUR. „Una dintre, sau principala cauză, este președintele partidului, George Simion”.

„În continuare, Bolojan este la Palatul Victoria, fiindcă AUR n-a votat guvernul Veștea. Nu există altă explicație. (…) E decizia lor. Au luat această decizie de a nu vota pe Veștea, dar indirect asta a însemnat că Bolojan rămâne în funcție. Dar e decizia lor. Eu n-am spus că nu e altceva. E o decizie asumată. Dar să nu spună că nu sunt cauză la rămânerea lui Bolojan”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

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