Siegfried Mureșan explică de ce PNL nu vrea să lase guvernarea în mâinile PSD: „Sorin Grindeanu a demonstrat că nu respectă astfel de angajamente”

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, propunerea USR-PNL-UDMR pentru funcția de premier, a explicat de ce liberalii nu susțin ideea ca PSD să preia guvernarea în această perioadă, chiar dacă social-democrații ar promite că vor ceda ulterior conducerea Guvernului.

Într-o postare pe pagina de Facebook, Mureșan a adus în discuție experiențele din trecut, când PSD ar fi demonstrat „că nu respectă astfel de angajamente politice”, spunând, de asemenea, că ar exista riscul ca reformele necesare pentru accesarea fondurilor europene să fie încetinite.

Potrivit acestuia, PNL nu poate avea încredere într-o astfel de promisiune din partea PSD deoarece, spune el, social-democrații nu și-au respectat angajamentele asumate anterior.

„PSD și Sorin Grindeanu au demonstrat în precedenta situație că nu respectă astfel de angajamente politice, deși Partidul Național Liberal le-a respectat. PNL a cedat PSD guvernarea în 2023, așa cum prevedea angajamentul din 2021. Pe de altă parte, PSD a încălcat, în luna mai, noul angajament cu PNL, USR și UDMR, care prevedea că pesediștii vor prelua conducerea guvernării în 2027. Cu un an mai înainte de termenul prevăzut, PSD a susținut și votat demiterea premierului PNL, cu voturile AUR”, a declarat Siegfried Mureșan.

Eurodeputatul spune că acest episod ridică semne de întrebare privind credibilitatea unui nou acord politic care să aibă loc și că PNL nu poate accepta să lase conducerea Guvernului în mâinile PSD doar pe baza unei promisiuni.

Mureșan: PSD nu și-a asumat continuarea reformelor

Un alt argument invocat de eurodeputatul PNL este legat de reformele începute de actualul Guvern și de implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În opinia sa, PSD nu și-a asumat public continuarea măsurilor necesare pentru modernizarea statului și pentru atragerea fondurilor europene.

„PSD nu și-a luat niciun angajament că va continua măsurile de reformă și modernizare pe care le-a început Guvernul Bolojan și care sunt absolut necesare atât pentru a atrage fondurile rămase din PNRR, cât și pentru a aduce România la o creștere economică sustenabilă”, a afirmat Mureșan.

Acesta susține că abandonarea sau întârzierea acestor reforme ar putea pune în pericol atât accesarea banilor europeni, cât și stabilitatea economică a României în viitor.

„Guvernul Bolojan a demonstrat că are soluții”

Totodată, Siegfried Mureșan a lăudat activitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan și colaborarea dintre PNL, USR și UDMR, despre care spune că „au demonstrat că au soluții la problemele actuale”.

„Guvernul Bolojan, Partidul Naţional Liberal și partenerii noștri din USR și UDMR au demonstrat că au soluții la problemele actuale: au accelerat absorbția fondurilor europene, au redus deficitul și, problema cea mai urgentă, au deblocat PNRR. Ca atare, un guvern PNL, USR și UDMR este singura garanție acum că ducem la bun sfârșit PNRR, care trebuie închis până la finalul verii, și că nu pierdem fondurile europene rămase”, a transmis eurodeputatul.